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بسبب الارتفاع في إصابات كورونا.. أوغندا تفرض حجرًا صحيًّا لستة أسابيع

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بسبب الارتفاع في إصابات كورونا.. أوغندا تفرض حجرًا صحيًّا لستة أسابيع بسبب الارتفاع في إصابات كورونا.. أوغندا تفرض حجرًا صحيًّا لستة أسابيع
تعليق سير جميع المركبات وإبقاء العمال داخل المصانع ومواقع البناء

بسبب الارتفاع في إصابات كورونا.. أوغندا تفرض حجرًا صحيًّا لستة أسابيع

أعلن الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، أمس، إجراءات جديدة لمواجهة كوفيد-19 تشمل تعليق التنقلات داخل البلاد لمدة ستة أسابيع، في وقت بلغ معدل الإصابات مستوىً قياسيًّا في هذا البلد الواقع في شرق إفريقيا.

وقال موسيفيني في خطاب متلفز: "كل المركبات (التي تقل) الركاب ستتوقف" عن العمل. كما نُصح بإبقاء العمّال داخل المصانع ومواقع البناء.

ودخلت الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ أمس الجمعة الساعة العاشرة ليلًا، وستبقى سارية ستة أسابيع على الأقل.

وسجلت أوغندا 70893 إصابة بكوفيد-19، بينها 582 وفاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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