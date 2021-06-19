أخبار عاجلة

"مرور جدة": إغلاق طريق الملك عبدالعزيز فجر الجمعة القادمة -
بـ5  لغات مختلفة.. جمعية الدعوة بخميس مشيط تفعّل مبادرة "حُسن الوفادة" -
حسام حبيب يرد على نضال الأحمدية بفيديو جديد (التفاصيل) -
مالطا تمنع البريطانيين غير المطعمين ضد كورونا من دخول أراضيها -
رئيس مدينة مرسى مطروح: إنارة طريق كليوباترا وعجيبة والغرام لصالح المصطافين -
فخري عبدالنور: أنسي ساويرس «شخص عصامي.. وصعيدي بمعنى الكلمة» -
مخلفات أمام مقبرة محمد رفعت.. وحفيد الشيخ يبكي: «منظر لا يليق بالأمة الإسلامية» -
الكتاب مسموح والهواتف ممنوعة.. وزير التعليم يكشف آخر الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة -
«الرقابة المالية»: وثيقة التأمين إلزامية عند استخراج جواز السفر -
الرئيس الأمريكي: هناك حاجة لمشروع قانون بشأن البنى التحتية للمنافسة مع الصين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على نجران وجازان وعسير والباحة ومكة والمدينة

Print
"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على نجران وجازان وعسير والباحة ومكة والمدينة "الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على نجران وجازان وعسير والباحة ومكة والمدينة
رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على الشرقية والرياض ونجران

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوناً لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة)، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف في الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج في الجزء الأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"مرور جدة": إغلاق طريق الملك عبدالعزيز فجر الجمعة القادمة

"مرور جدة": إغلاق طريق الملك عبدالعزيز فجر الجمعة القادمة

بـ5  لغات مختلفة.. جمعية الدعوة بخميس مشيط تفعّل مبادرة "حُسن الوفادة"

بـ5  لغات مختلفة.. جمعية الدعوة بخميس مشيط تفعّل مبادرة "حُسن الوفادة"

منظمة حقوقية: ميليشيا "الحوثي" جندت نصف مليون طفل يمني بجبهات القتال

منظمة حقوقية: ميليشيا "الحوثي" جندت نصف مليون طفل يمني بجبهات القتال

"الأمن الصناعي" تعقد عددًا من البرامج في "السلامة الصناعية والحماية من الحريق"

"الأمن الصناعي" تعقد عددًا من البرامج في "السلامة الصناعية والحماية من الحريق"