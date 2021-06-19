انطلاق ماراثون امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية في المنوفية

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انطلقت في التاسعة من صباح اليوم السبت امتحانات الدور الاول لشهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2020/2021 لمختلف التخصصات (تجاري ــ صناعي ــ زراعي) وسط إجراءات احترازية ووقائية للحفاظ على صحة الطلاب والمشاركين في انتظام العملية الامتحانية.

من جانبه، أكد أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية أن المديرية أعطت تمام الاستعداد لعقد العملية الامتحانية بتجهيز 148 لجنة امتحانية لاستقبال الطلاب بمدارس الادارات التعليمية العشر على مستوى نطاق محافظة المنوفية والذي يبلغ عددهم ( 35.064 ) طالبا وطالبة وتم تعقيم وتطهير جميع اللجان كما قامت المديرية بتجهيز وفرش عدد 21 استراحة لاستضافة الزملاء المشاركين في الإشراف على العملية الامتحانية من المحافظات الأخرى وتوفير متطلبات الاستراحة من مراوح ومبردات مياه وثلاجات لحفظ الطعام، مضيفا أنه تم تشكيل غرفة عمليات محلية بديوان المديرية وغرف عمليات فرعية بدواوين الإدارات التعليمية لرصد أية معوقات أو مشكلات تؤثر على انتظام سير العملية الامتحانية والتواصل مع غرفة العمليات بالوزارة وغرفة العمليات بديوان عام محافظة المنوفية .

جدير بالذكر أن مدير المديرية شهد فجر اليوم عملية توزيع الأسئلة من داخل مقر مركز توزيع أسئلة الدبلومات الفنية بالمديرية وسط إجراءات أمنية مشددة للحفاظ على سلامة وصول الأسئلة لرؤساء اللجان بأمان.