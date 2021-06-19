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2874 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية بالبحر الأحمر

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2874 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية بالبحر الأحمر 2874 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية بالبحر الأحمر

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أكد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر أن عدد الطلاب الذين سوف يتم إستقبالهم لأداء الإمتحانات النظرية اليوم السبت ٢٨٧٤ طالب وطالبة في ١٩ لجنة على مستوى المحافظة في امتحانات الدبلومات الفنية.

واضاف منير ان غرفة العمليات المركزية بالمديرية تعمل على مدار اليوم والساعة لمتابعة العملية الإمتحانية بجميع لجان المحافظة لحل أي مشكلة تعوق الإمتحانات كما تم تشكيل غرف فرعية بالإدارات لسرعة رصد أي معوقات وإبلاغها للغرفة المركزية لحلها وإبلاغ الوزارة بها فوراً.

وفي سياق متصل أكد وكيل التعليم على جاهزية إستراحات السادة المعلمين المنتدبين من خارج المحافظة لأعمال الإمتحانات على أعلى مستوى.

كما تم التشديد على إتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية وكافة إجراءات الأمن والسلامة من تعقيم وتطهير المدارس يوميا وعقب الإنتهاء من أداء الإمتحانات بمدارس التعليم الفني مع إتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقا لخطة الدولة والمحافظة على سلامة الجميع.

وعلى صعيد آخر فقد تقدم وكيل وزارة التربية والتعليم برسالة إطمئنان لأبنائه الطلبة والطالبات والسادة أولياء الأمور بأننا جميعاً نعمل جاهدين على توفير الجو الملائم لهم حتى يتمكنوا من أداء الإمتحانات في هدوء وسهولة.

المصرى اليوم

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