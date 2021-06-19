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تنفيذ مشروعات بقيمة 4 مليارات جنية بشمال سيناء

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تنفيذ مشروعات بقيمة 4 مليارات جنية بشمال سيناء تنفيذ مشروعات بقيمة 4 مليارات جنية بشمال سيناء

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نفذت منطقة تعمير شمال سيناء عدد من المشروعات التنموية خلال ال7 سنوات الماضية بقيمة 4 مليارات جنيه.

وقال المهندس ناجى ابراهيم محمد رئيس منطقة تعمير شمال سيناء أنه في قطاع الاسكان الاجتماعى تم انشاء عدد 1070 وحدة اسكان جديدة وترميم واعادة تأهيل 312 وحدة أخرى بتكاليف اجمالية بلغت 280 مليون جنيها موزعة على كل من: العريش، نخل، الحسنة، وبئر العبد.. علاوة على مشروع انشاء وإعادة تأهيل وترميم عمارات المساعيد بتكلفة اجمالية 446 مليون جنيها .

وفى قطاع الاسكان البدوى تم تنفيذ عدد 127 منزلا بدويا في نخل والحسنة بوسط سيناء بتكلفة 35 مليون جنيها.. إلى جانب رفع كفاءة قرية الروضة ببئر العبدبتكلفة اجمالية 127 مليون جنيها، والتى شملت رفع كفاءة عدد 563 وحدة سكنية، انشاء عدد 51 منزلا بدلا من المنازل الآيلة للسقوط والعشش، وذلك بخلاف انشاء شبكات المياه ( بطول 14 كيلو مترا )، الكهرباء ( بطول 7 كيلو مترات )، الطرق ( بطول 5 كيلو مترات ) بالقرية، انشاء خزان أرضى سعة 1000مترا مكعبا ومحطة طلمبات بمشتملاتها، وانشاء مجمع خدمى على مسطح 400 مترا مربعا لخدمة أهالى القرية .

كما شاركت منطقة تعمير شمال سيناء بفاعلية في انشاء القرية النموذجية بمحور الجدى بتنفيذ عدد من المشروعات بها منها: انشاء عدد ( 70 ) منزلا بدويا بمساحة 200 مترا مربعا لكل منزل وتم فرشها بالأثاث والأجهزة الكهربائية بالكامل.. علاوة على انشاء بئر مياة جوفية ومحطتى معالجة وتحلية وخزانين: أرضى وعلوى وغرف محولات وطلمبات ومولد وسور للحماية.. إلى جانب انشاء الطرق الداخلية بمشتملاتها، وتوصيل التيار الكهربى لعدد 100 منزلا بتكلفة من استثمارات محافظة شمال سيناء .

وأضاف أنه في قطاع الكهرباء تم انشاء شبكات تيار كهربائى جهد متوسط بمشتملاتها باستثمارات حوالى 120 مليون جنيها، وبأطوال تفريعات جهد متوسط تقدر بحوالى 115 كيلو مترا وعدد 80 محولا مختلف القدرات، وكذلك انشاء شبكات جهد منخفض باستثمارات حوالى 35 مليو ن جنيها بعدد 500 عامود انارة.. منها انارة الطريق الدولى من مدخل العريش وحتى بئرالعبدفي قطاعات مختلفة، وجارى حاليا استكمال انارة الطريق حتى مركز .

وفى مجال المبانى الادارية والخدمية تم انشاء مبانى ادارية ودار ضيافة ومدارس باجمالى استثمارات بلغت حوالى 15 مليون جنيها

المصرى اليوم

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