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«لعبة الأيام» .. أوبرا دمنهور تحيي ذكري الفنانة وردة الجزائرية

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«لعبة الأيام» .. أوبرا دمنهور تحيي ذكري الفنانة وردة الجزائرية «لعبة الأيام» .. أوبرا دمنهور تحيي ذكري الفنانة وردة الجزائرية

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تقدم دار الأوبرا المصرية حفلاً لإحياء ذكري الفنانة وردة الجزائرية مساء يوم الخميس الموافق24 يونيو 2021، على مسرح دار أوبرا دمنهور في محافظة البحيرة.

تنظم الحفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، وتحييه فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقي والغناء العربي بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار.

يتضمن برنامج الحفل موسيقى أغنية في يوم وليلة، أداء الأوركسترا، وتغنى الفنانة سارة مجدى «اسال دموع عنيا»، والفنانة هبة اسماعيل «ليالينا- قال ايه بيسألوني»، والفنانة مروة حمدى «لعبة الايام- العيون السود- أهل الهوى».

ويتضمن برنامج الحفل أيضًا عزف صولو قانون «لولا الملامة» أداء عازف القانون الأول الدكتور ماجد سرور والفرقة الموسيقية، كما تقدم الفنانة إيمان عبدالغني باقة من أجمل أغانى الفنانة وردة الجزائرية.

الفنانة الراحلة وردة الجزائرية - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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