أخبار عاجلة

حسام حبيب يرد على نضال الأحمدية بفيديو جديد (التفاصيل) -
مالطا تمنع البريطانيين غير المطعمين ضد كورونا من دخول أراضيها -
رئيس مدينة مرسى مطروح: إنارة طريق كليوباترا وعجيبة والغرام لصالح المصطافين -
فخري عبدالنور: أنسي ساويرس «شخص عصامي.. وصعيدي بمعنى الكلمة» -
مخلفات أمام مقبرة محمد رفعت.. وحفيد الشيخ يبكي: «منظر لا يليق بالأمة الإسلامية» -
الكتاب مسموح والهواتف ممنوعة.. وزير التعليم يكشف آخر الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة -
«الرقابة المالية»: وثيقة التأمين إلزامية عند استخراج جواز السفر -
الرئيس الأمريكي: هناك حاجة لمشروع قانون بشأن البنى التحتية للمنافسة مع الصين -
الأزهر للفتوى ينتقد وجود الكعبة بلعبة «فورتنايت».. ويؤكد: امتهان للمقدس الديني -
الجيزة : إصلاح كسور مواسير مياه وصرف في العجوزة والحوامدية (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الموت يغيب المناضل السيناوى حجاج الكاشف

Print
الموت يغيب المناضل السيناوى حجاج الكاشف الموت يغيب المناضل السيناوى حجاج الكاشف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

غيب الموت المناضل السيناوى حجاج الكاشف أحد رموز مدينة العريش والعمل الفدائى في مقاومة الاحتلال الاسرائيلى.

وقد نعته عائلة الكاشف وجميع عائلات مدينة العريش ومحافظة شمال سيناء باعتباره أحد المجاهدين والحاصلين على نوط الامتياز من الطبقة الأولى من الرئيس الراحل أنور السادات.. كما حصل على شهادات تقدير من العديد من الجهات وأجهزة الدولة تقديرا لمقاومته الاحتلال الاسرائيلى خلال فترة احتلال سيناء.

وكان ممن أدوا أدوارا وطنية ومهام كبيرة في مقاومة الاحتلال الاسرائيلى حتى تم انتصار أكتوبر وتحرير سيناء .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حسام حبيب يرد على نضال الأحمدية بفيديو جديد (التفاصيل)

حسام حبيب يرد على نضال الأحمدية بفيديو جديد (التفاصيل)

مالطا تمنع البريطانيين غير المطعمين ضد كورونا من دخول أراضيها

مالطا تمنع البريطانيين غير المطعمين ضد كورونا من دخول أراضيها

رئيس مدينة مرسى مطروح: إنارة طريق كليوباترا وعجيبة والغرام لصالح المصطافين

رئيس مدينة مرسى مطروح: إنارة طريق كليوباترا وعجيبة والغرام لصالح المصطافين

فخري عبدالنور: أنسي ساويرس «شخص عصامي.. وصعيدي بمعنى الكلمة»

فخري عبدالنور: أنسي ساويرس «شخص عصامي.. وصعيدي بمعنى الكلمة»