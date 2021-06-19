الموت يغيب المناضل السيناوى حجاج الكاشف

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غيب الموت المناضل السيناوى حجاج الكاشف أحد رموز مدينة العريش والعمل الفدائى في مقاومة الاحتلال الاسرائيلى.

وقد نعته عائلة الكاشف وجميع عائلات مدينة العريش ومحافظة شمال سيناء باعتباره أحد المجاهدين والحاصلين على نوط الامتياز من الطبقة الأولى من الرئيس الراحل أنور السادات.. كما حصل على شهادات تقدير من العديد من الجهات وأجهزة الدولة تقديرا لمقاومته الاحتلال الاسرائيلى خلال فترة احتلال سيناء.

وكان ممن أدوا أدوارا وطنية ومهام كبيرة في مقاومة الاحتلال الاسرائيلى حتى تم انتصار أكتوبر وتحرير سيناء .