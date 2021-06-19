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محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الصف الثالث الإعدادي

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محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الصف الثالث الإعدادي

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يعتمد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، نتيجة الشهادة الاعدادية، منتصف الاسبوع الجاري، بعد انتهاء عمليات التصحيح وتقدير الدرجات وتحرير الشهادات.

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، انه بعد اعتماد النتيجة سيتم اعلان اسماء العشرة الأوائل على المحافظة، حيث سيتم تكريمهم نظرًا لتفوقهم وحصولهم على اعلي الدرجات.

يذكر أن امتحانات الاعدادية كانت خلال الفترة من يوم السبت الموافق 5 يونيه الجاري وحتي الخميس الموافق 10 يونية الجاري، حيث ادي الامتحانات عدد 8801 طالبا وطالبة في عدد 589 لجنة ب 29 مدرسة على مستوي المحافظة.

المصرى اليوم

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