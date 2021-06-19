الدليل.. موعد مباراة الأهلي والترجي والقنوات الناقلة والتشكيل والحكم والقائمة ولون الملابس

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تقام اليوم مباراة الأهلي والترجي التونسي فى إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا 2021، ويبحث مشجعي الفريقين عن كل ما يتعل بالمباراة، مثل « موعد مباراة الأهلي والترجي – القنوات الناقلة لمباراة الأهلي – حكم مباراة الأهلي والترجي – معلق مباراة الأهلي والترجي – قائمة الأهلي لمواجهة الترجي – التشكيل المتوقع للأهلي أمام الترجي – ملابس الأهلي الجديدة – تاريخ مواجهات الأهلي والترجي التونسي .»، ونقدم كل ما يهم القارئ معرفته عن مباراة الأهلي والترجي التونسي اليوم.

تقام مباراة الأهلي والترجي التونسي فى الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب حمادي العقربي براد سفى إطار دور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا 2021.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي

أعلنت مجموعة قنوات بين سبورت التى تملك حق النقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا عن نقل مباراة الأهلي والترجي التونسي عبر قناة بين سبورت 4 - beIN SPORTS HD 4 ويمكن مشاهدة المباراة عبر الترددات التالية:

تردد قناة بين سبورت 4 الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11548

الإتجاه: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: سهيل سات

التردد: 11585

الإتجاه: عمودي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3

معلق مباراة الأهلي والترجي التونسي اليوم

أعلنت مجموعة قنوات بين سبورت المعلق الرياضى محمد بركات ليكون معلقًا على مباراة الأهلي والترجي التونسي في دروي أبطال أفريقيا اليوم.

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي في دوري أبطال أفريقيا

تضم قائمة الأهلي أمام الترجي والتى يترأسها الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي كل من:

محمد الشناوي - أحمد رمضان بيكهام - محمود وحيد - رامي ربيعة - حسين الشحات - أليو ديانج - ياسر إبراهيم - حمدي فتحي - وليد سليمان - أيمن أشرف - محمود كهربا على لطفي - عمرو السولية - محمد شريف - بدر بانون - صلاح محسن - علي معلول - ناصر ماهر - محمد مجدي أفشة - أكرم توفيق - سعد سمير - طاهر محمد طاهر - والتر بواليا - جونيور أجايي - مصطفى شوبير.

تشكيل الأهلي أمام الترجي المتوقع اليوم

يضم التشكيل المتوقع لنادي الأهلي خلال ماتش اليوم أمام الترجي التونسي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: بدر بانون – أيمن أشرف – علي معلول – أكرم توفيق

خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – عمرو السولية

خط الهجوم: محمد شريف – طاهر محمد طاهر – صلاح محسن

لون زي الأهلي أمام الترجي اليوم

يخوض فريق الأهلي أمام الترجي اليوم مرتديًا الزي الأزرق أمام نادي الترجي والذى يرتدي الأخير زيه التقليدي في مباراة اليوم، وذلك وفق الإجتماع الفني للمباراة والذى أقيم أمس الجمعة في فندق الترجي بحضور وفقد الفريق التونسي ومراقب وحكم ومنسق المباراة ومسئولين عن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم.

حكم مباراة الأهلي والترجي اليوم

أسند الاتحاد الافريقي لكرة القدم إدارة دور الذهاب في مباراة الأهلي والترجي التونسي للحكم جنوب الأفريقي فيكتور جوميز والذي سبق وأدار عدة مباريات لعبها الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، ويتولي الحكم الزامي جاني سيكازوي، غرفة تقنية حكم الفيديو المساعد.

تاريخ مواجهات الأهلي والترجي التونسي

لعب الأهلي والترجي التونسي 20 مباراة فى إطار دوري أبطال أفريقيا، وفاز الأهلي 8 مباريات منها وتعادل 8 أخري بينما فاز الترجي 4 مباريات، وسجل الأهلي خلالها 24 هدفًا مقابل 19هدفًا للترجي، وتمثل المباراة أهمية كبيرة للنادي الأهلي والذى حرمه نادي الترجي التونسي من لقب دوري أبطال أفريقيا فى عام 2018، بعد فوزه بثلاثة أهداف دون رد.