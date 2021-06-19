تطهير وتعقيم اللجان لامتحانات الدبلومات الفنية والثانوية الأزهرية

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انتهى الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، من تطهير وتعقيم جميع لجان الامتحانات للثانوية الأزهرية والدبلومات الفنية، وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء واللواء هشام الخولى نائب المحافظ، وتحت اشراف العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة.

وأكد عمر على محمد، مدير فرع الهلال الأحمر بالعريش، أنه تم التنسيق مع الدكتور حسن البيك مدير عام الطب البيطرى في تطهير وتعقيم لجان الثانوية الأزهرية والدبلومات الفنية، وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا المستجد طوال فترة الامتحانات.. مع الاستمرار في تطهير وتعقيم اللجان قبل وبعد كل امتحان حفاظا على الطلاب ورؤساء اللجان والملاحظين والمراقبين وباقى العاملين.

أشار إلى تطهير وتعقيم مراكز توزيع الأسئلة والكونترولات واستراحات اقامة رؤساء اللجان والملاحظين والمراقبين.