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ردت لمياء شقيقة رجل الأعمال محمد حلاوة على إهانة الفنانة ياسمين عبدالعزيز للفنانة ريهام حجاج، زوجة محمد حلاوة، في رسالة مصورة عبر انستجرام.؟

وأكدت لمياء عبر الحساب الرسمي لشقيقها، بأنها فوجئت بإهانة ياسمين عبدالعزيز على حسابها الرسمي على فيس بوك لزوجة شقيقها ريهام حجاج ووصفها بحرابيق«.

وأضافت: «ريهام قالت كلام محترم وكلام من قلبها، لكن اللي اتقال من واحدة كلام ميصحش يتقال».

ووجهت لمياء حلاوة رسالة إلى الفنانة ياسمين عبدالعزيز :«احنا خلاص خرجناكي من حياتنا وقفلنا صفحتك ومش بس كده مبنفتكركيش وعاوزينك أنتي كمان تركزي في صفحتك وتنسينا وحاولي أن أنتي تكوني سعيدة لأن أحنا بقينا سعداء وأحنا بعيد عنك، يارب الكلام ده يوصلك لأن غير كده أنا أظن أنك هتبوظي الصفحة الجديدة بتاعتك هي كمان، ده اللي عاوزة أقولهولك وأقوله لمصلحة ولادك».