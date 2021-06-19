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درجة الحرارة تصل إلي 40 ورياح.. حالة الطقس اليوم فى

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ترتفع درجات الحرارة اليوم في على أغلب الأنحاء وتصل درجة الحرارة اليوم إلي 40 درجة، ويتوقع أن تستمر الحرارة في الإرتفاع خلال حالة الطقس غدًا حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

ويشير تقرير حالة الطقس اليوم إلي طقس حار نهارًا على القاهرة الكبري والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون معتدلاً على السواحل الشمالية.
ويصبح طقس اليوم لطيفًا على القاهرة الكبري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية والوجه البحري ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة البحر المتوسط والملاحة في البحر الأحمر

ويتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط من خفيف إلي معتدل ويكون الموج من متر إلي متر ونصف، وإتجاه الرياح من شمالي شرقي إلي شمالي غربي،.

ويتوقع أن يكون حالة البحر الأحمر مضطرب، ويتراوح ارتفاع الموج بين 3 إلي 5 أمتار، والرياح شمالية غربية، وتكون حركة الملاحة البحرية مضطربة فى خليج السويس، وتكون سرعة الرياح من 60 إلي 70 كيلو متر لكل الساعة.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

تكون الرياح نشطة اليوم على مناطق من القاهرة الكبري وجنوب سيناء وشمال الصعيد والسواحل الشمالية ، واتجاه الرياح بصفة عامة شمالي غربي ما عدا القاهرة فتكون الرياح شمالية شرقية، وسرعتها بين 14 و18 عقدة.

درجات الحرارة المتوقعة فى القاهرة والإسكندرية

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تكون درجة الحرارة في القاهرة غدُا 34-21 بارتفاع درجة واحدة للعظمي، وفى الإسكندرية 29-20 بارتفاع درجة واحدة للعظمي عن درجات الحرارة السائدة خلال طقس أمس الجمعة.

درجات الحرارة المتوقعة فى باقي مدن مصر

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في باقى المدن المصرية كما يلي:

بلطيم 29-20، الزقازيق 34-21، طنطا 34-21، شبين الكوم 34-21،، دمياط 28-21، المنصورة 34-21، دمنهور 33-21، سيوة 38-21، السويس 34-21، الإسماعيلية 34-20، الغردقة 36-25، العريش 29-،21 شرم الشيخ 36-26، مطروح 28-21 درجة.
وتكون درجات الحرارة في الفيوم 36-21، الأقصر 40-25، المنيا 36-22، بنى سويف 36-21، أسوان 40-25، إدفو 40-26، سوهاج 37-23، أسيوط 36-22، قنا 39-25، أبوسمبل 38-26، الوادي الجديد 38-26 درجة.

حالة الطقس غدًا .. درجة الحرارة تصل إلي 40 درجة ورياح والبحر مضطرب

المصرى اليوم

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