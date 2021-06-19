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أوباما جاهز لمواجهة المقاصة بعد مشاركته في التقسيمة

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أوباما جاهز لمواجهة المقاصة بعد مشاركته في التقسيمة أوباما جاهز لمواجهة المقاصة بعد مشاركته في التقسيمة

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أدى يوسف إبراهيم «أوباما» صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تدريبات خفيفة بالكرة على هامش تدريبات الفريق بملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وخضع أوباما برفقة اللاعبين الأساسيين في مباراة أسوان الأخيرة لتدريبات استشفائية في صالة الجيمانزيوم بالنادي.

وجاء حرص أوباما على خوض تدريبات خفيفة بالكرة من أجل زيادة معدلات لياقته البدنية.

كما شارك أوباما في التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاصة مساء يوم الثلاثاء المقبل في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

المصرى اليوم

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