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لجنة تشيد بفريق الطائرة بعد التتويج بكأس وهزيمة الاهلي

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لجنة الزمالك تشيد بفريق الطائرة بعد التتويج بكأس مصر وهزيمة الاهلي لجنة تشيد بفريق الطائرة بعد التتويج بكأس وهزيمة الاهلي

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حرص جميع أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة برئاسة حسين لبيب على تهنئة فريق الكرة الطائرة بعد تتويجه بلقب كأس .

وأجرى الكابتن حسين لبيب اتصالا هاتفيا بمحمد اللقاني المدير الفني، لتهنئته على الفوز والأداء الرجولي الذي قدمه الفريق خلال أشواط المباراة.

وشدد أعضاء اللجنة على مساندتهم الكاملة للفريق والجهاز الفني خلال الفترة القادمة.

وفاز الزمالك على الأهلي بثلاث أشواط مقابل شوطين في نهائي كأس مصر، باللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ويقود الزمالك المدير الفني محمد اللقاني، ويعاونه هشام قطب مدربا عاما، ووليد عبدالعال مدربا، وأحمد سعودي طبيبا، وهشام وهبة أخصائي العلاج الطبيعي، وأحمد شعلان مديرا إداريا.

المصرى اليوم

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