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يستأنف تدريباته اليوم استعدادا للمقاصة في ربع نهائي الكاس

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الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادا للمقاصة في ربع نهائي الكاس يستأنف تدريباته اليوم استعدادا للمقاصة في ربع نهائي الكاس

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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي تدريباته اليوم السبت في الخامسة مساء بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وأخطر الجهازان الفني والإداري للزمالك اللاعبين بموعد التدريبات.. حيث سيبدأ التجمع في الرابعة مساء على أن يبدأ المران في الخامسة مساء.

وينتظم كل لاعبي الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم وذلك بعد أن حصل عدد كبير منهم على راحة من مران اليوم الجمعة، واكتفوا بخوض تدريبات استشفائية في صالة الجيمانزيوم بالنادي.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاصة مساء يوم الثلاثاء المقبل في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

المصرى اليوم

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