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أكد أحمد فتحي لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك، أن الفريق قدم مباراة قوية أمام الأهلي في نهائي كأس مصر، واستحق التتويج بلقب البطولة.

وقال «فتحي» في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي، إن التركيز كان سلاح الزمالك لهزيمة الأهلي والتتويج بلقب كأس مصر، مشيرا إلى أن بطولة الكأس أكبر رد على المشككين في إمكانيات وقدرات اللاعبين.

وأوضح «فتحي» أن الزمالك فاجأ الأهلي في لقاء اليوم بخوض اللقاء بخطة مختلفة عن التي تقابل بها الفريقان من قبل، مما ساهم في حسم الفريق لأول شوطين في المباراة.

وأضاف أن الفريق تأثر ببعض القرارت التحكيمية في الشوطين الثالث والرابع، مؤكدا أن إصرار وعزيمة لاعبي الزمالك كان سر هزيمة الأهلي والفوز بالبطولة.

وأشار أحمد فتحي إلى أن لاعبي الزمالك لم يتأثروا بدنيا على الرغم من أن الفريق خاض 5 أشواط أمام الأهلي بسبب قلة معدلات أعمار اللاعبين على عكس النادي الأهلي الذي يمتلك لاعبين معدل أعمارهم كبير، موضحا أن عامل اللياقة البدنية ساهم في حسم الشوط الخامس لصالح القلعة البيضاء والتتويج بالبطولة.

وفاز الزمالك على الأهلي بثلاثة أشواط مقابل شوطين في نهائي كأس مصر، باللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ويقود الزمالك المدير الفني محمد اللقاني، ويعاونه هشام قطب مدربا عاما، ووليد عبدالعال مدربا، وأحمد سعودي طبيبا، وهشام وهبة إخصائي العلاج الطبيعي، وأحمد شعلان مديرا إداريا.