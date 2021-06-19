مؤشرات أولية: تقدم متشدد في الانتخابات الرئاسة في إيران

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مع بداية عمليات العد والفرز لنتائج الانتخابات الرئاسية التي انتهت فجر اليوم السبت، أظهرت النتائج الأولية لفرز 6 ملايين و620 ألف صوت تقدم مرشح النظام رجل الدين المتشدد إبراهيم رئيسي على باقي منافسيه الثلاثة.

وذكرت وكالة أنباء رسمية إيرانية ومواقع إخبارية معتمدة رصدتها مراسلة «العين الإخبارية» في طهران، إنه «مع فرز 6 ملايين و620 ألف صوت تمكن رئيسي من الحصول على 4 ملايين و800 ألف صوت».

فيما حصل المرشح المتشدد الجنرال محسن رضائي في المرتبة الثانية بحصوله على 907 ألف صوت، فيما احتل المرشح المدعوم من الإصلاحيين في المرتبة الثالثة عبدالناصر همتي بحصوله على 547 ألف صوت.

وجاء المرشح المتشدد أمير حسين قاضي زاده هاشمي في المرتبة الرابعة، بحصوله على 184 ألف صوت.

ولم تؤكد بعد وزارة الداخلية الإيرانية أو مسؤول فيها صحة هذه الأرقام التي تداولتها وسائل إعلام رسمية، فيما قال المتحدث باسم لجنة الانتخابات اسماعيل موسوي، إنه بسبب مواصلة عمليات الاقتراع داخل المراكز فإن عملية الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات قد تتأخر.

وتوقع موسوي في حديث صحافي أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية أعلى من الانتخابات البرلمانية التي جرت في أواخر فبراير/شباط من العام الماضي.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية العام الماضي قرابة 42 بالمائة وهي أقل نسبة مشاركة منذ انتصار الثورة الإيرانية عام 1979.

وكانت أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات الرئاسية من بين المحافظات الإيرانية هي لمحافظة خراسان جنوبي بنسبة 71 بالمائة، فيما احتلت العاصمة طهران في المرتبة الأخيرة بنسبة مشاركة 24 بالمائة.

الجدير بالذكر أن هذه الأرقام قابلة للتغيير بسبب استمرار عمليات العد والفرز التي من المتوقع أن تنتهي مساء يوم السبت.