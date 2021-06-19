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أمريكا تبدأ خفض قوتها العسكرية في الشرق الأوسط

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أمريكا تبدأ خفض قوتها العسكرية في الشرق الأوسط أمريكا تبدأ خفض قوتها العسكرية في الشرق الأوسط

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية الجمعة أنها بدأت خفض أنظمتها للدفاع الجوي في الشرق الأوسط بعد أن كانت عملت على تعزيزها في عامي 2019 و2020.

وقالت المتحدثة باسم البنتاجون جسيكا مكنولتي في بيان، إن وزير الدفاع لويد أوستن «أمر بأن يتم خلال هذا الصيف سحب بعض القوات والقدرات من المنطقة» مشيرة إلى أن الأمر يتعلق «بشكل رئيسي بمعدات دفاع جوي».

وأضافت «بعض هذه المعدات سيعاد إلى الولايات المتحدة للصيانة والإصلاحات التي أصبحت ضرورية للغاية. والبعض الآخر سيُنقل إلى مناطق أخرى».

ولم توضح المتحدثة ما إذا كانت ستتم إعادة نشر تلك المعدات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ حيث يريد البنتاجون تركيز جهوده في مواجهة تصاعد نفوذ الصين. وقالت «لن نعطي تفاصيل».

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وتابعت المتحدثة «نُبقي على وجود عسكري قويّ في المنطقة، بما يتناسب مع التهديد، ونحن واثقون من أن هذه التغييرات لن تؤثر على مصالح أمننا القومي».

وأردفت «كما نحافظ على المرونة لإعادة قوات بسرعة إلى الشرق الأوسط إذا لزم الأمر».

وتعمل الولايات المتحدة حاليا على سحب جميع قواتها من أفغانستان وخفّضت عديد قوتها العسكرية في العراق إلى 2500 العام الماضي.

المصرى اليوم

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