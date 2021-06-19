اعتقال 10 امريكيين منعوا تفريغ سفينة اسرائيلية في مدينة سياتل

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتقلت الشرطة الامريكية في مدينة سياتل اليوم الجمعة عشرة متضامين مع فلسطين بتهمة العصيان المدني بسبب محاولتهم منع سفينة شحن إسرائيلية تابعة لشركة «زيم» من تغريغ حمولتها في ميناء المدينة.

وتم الاعتقال على خلفية اتهام المتضامنين باغلاق باب الميناء للحيلولة دون وصول الاداريين والعمال لمواقع عملهم وهو ما اعتبرته شركة المدينة عصيانا مدنيا.

وكانت السفينة الاسرائيلية قد تسللت ليلا إلى الميناء وسعت لتفريغ حمولتها والمغادرة باسرع وقت ممكن لكن تم رصدها من قبل حملة «اوقفوا السفن» الهادفة لمنع تفريغ أو تحميل السفن الاسرائيلية في الموانئ الاميركية.

وقد امتدت حملة منع السفن من مدينة اوكلاند التي انطلقت منها خلال العدوان الاسرائيلي الأخير لتشمل موانئ مدينتي سان دياغو وسياتل ومدينة فانكوفر في كندا.