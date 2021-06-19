أخبار عاجلة

منظمة حقوقية: ميليشيا "الحوثي" جندت نصف مليون طفل يمني بجبهات القتال -
"الأمن الصناعي" تعقد عددًا من البرامج في "السلامة الصناعية والحماية من الحريق" -
بعد تطعيم الملايين.. علامة واحدة محتملة على إصابتك بكورونا بعد تلقي اللقاح -
حُسن التصرف مغلاق الأزمات -
"بايدن": قصف الميليشيات في سوريا والعراق رسالة لإيران -
"المزيد" يرفع التهنئة للقيادة لتحقيق السعودية قفزة بمؤشر الأمن السيبراني عالميًا -
استعدادًا لموسم حج هذا العام.. صيانة أبواب المسجد الحرام -
بدء تلقي طلبات بناء وتشغيل واستغلال ميناء جاف ومركز لوجستي بالعاشر من رمضان -
محافظ بورسعيد يتابع أعمال لجان البت في ملفات التصالح في مخالفات البناء -
الجيزة تتصدى لتحويل 9 وحدات من سكني إلى تجاري في حدائق الأهرام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

نُطالب بلقاء لمدة ساعة مع الرئيس .. عفاف شعيب تُناشد بجلسة مع النجوم الكبار لحل مشاكلهم

Print
نُطالب بلقاء لمدة ساعة مع الرئيس .. عفاف شعيب تُناشد بجلسة مع النجوم الكبار لحل مشاكلهم نُطالب بلقاء لمدة ساعة مع الرئيس .. عفاف شعيب تُناشد بجلسة مع النجوم الكبار لحل مشاكلهم

لاقتراحات اماكن الخروج

بعد الجدل الذي أثارته الفنانة الكبيرة عفاف شعيب، مؤخرًا، بعد مطالبتها لقاء الرئيس عبدالفتاح لحل أزمة تشغيل النجوم الكبار، خلال الندوة التي نظمتها المصري اليوم، لتكريمها وعدد من النجوم وهم رشوان توفيق، سميرة عبدالعزيز، رجاء حسين، لافتة أنه جاءتها ردود فعل إيجابية من قِبل زملائها الفنانين.

وأضافت في تصريح خاص لـ «المصري اليوم»: التليفون مبطلش رن طول اليوم بعد مناشدتي للرئيس عبدالفتاح السيسي بإجراء لقاء مع الفنانين، والله أنا عارفة إن مشغوليات الرئيس كتير ربنا يكون في عونه، واحنا بنحبه واخترناه ومقدرين مسؤولياته تجاه بأكملها، ولكننا نتمنى منه يقعد يسمعنا ساعة فقط ونقول كل آرائنا وياريت يجيب النجوم اللي قاعدين في بيوتهم«.

وتابعت: «يا سيادة الرئيس حضرتك محتاجين لك تحمي الفن، عايزين ساعة فقط نقعد مع حضرتك، نوضح الصورة ومشاكلنا لحماية الفن والفنانين».

وأشارت إلى أهمية الفن ودوره الذي يلعبه قائلة: دور الفن كبير جدًا بالنسبة لأي دولة، وأتذكر الرئيس جمال عبدالناصر، حينما قابله واحد من الجماهير وهو في إحدى الدول وقاله ياريس سلم لنا على إسماعيل ياسين، اندهش الرئيس وقتها بدور الفن وبدأ من هذه اللحظة عيد الفن.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«المشاط» تُطلق أول كتاب يوثق تجربة مصر في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي

«المشاط» تُطلق أول كتاب يوثق تجربة مصر في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي

مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري .. الأهلي و بيراميدز في هذا الموعد

مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري .. الأهلي و بيراميدز في هذا الموعد

أحمد موسى: «أقسم بالله.. نحن لا نعطى الرئيس السيسي حقه»

أحمد موسى: «أقسم بالله.. نحن لا نعطى الرئيس السيسي حقه»

الأدنى من 11 أسبوعا بسبب هبوط مفاجئ.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء 29 يونيو 2021

الأدنى من 11 أسبوعا بسبب هبوط مفاجئ.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء 29 يونيو 2021