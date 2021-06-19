نُطالب بلقاء لمدة ساعة مع الرئيس .. عفاف شعيب تُناشد بجلسة مع النجوم الكبار لحل مشاكلهم

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بعد الجدل الذي أثارته الفنانة الكبيرة عفاف شعيب، مؤخرًا، بعد مطالبتها لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل أزمة تشغيل النجوم الكبار، خلال الندوة التي نظمتها المصري اليوم، لتكريمها وعدد من النجوم وهم رشوان توفيق، سميرة عبدالعزيز، رجاء حسين، لافتة أنه جاءتها ردود فعل إيجابية من قِبل زملائها الفنانين.

وأضافت في تصريح خاص لـ «المصري اليوم»: التليفون مبطلش رن طول اليوم بعد مناشدتي للرئيس عبدالفتاح السيسي بإجراء لقاء مع الفنانين، والله أنا عارفة إن مشغوليات الرئيس كتير ربنا يكون في عونه، واحنا بنحبه واخترناه ومقدرين مسؤولياته تجاه مصر بأكملها، ولكننا نتمنى منه يقعد يسمعنا ساعة فقط ونقول كل آرائنا وياريت يجيب النجوم اللي قاعدين في بيوتهم«.

وتابعت: «يا سيادة الرئيس حضرتك محتاجين لك تحمي الفن، عايزين ساعة فقط نقعد مع حضرتك، نوضح الصورة ومشاكلنا لحماية الفن والفنانين».

وأشارت إلى أهمية الفن ودوره الذي يلعبه قائلة: دور الفن كبير جدًا بالنسبة لأي دولة، وأتذكر الرئيس جمال عبدالناصر، حينما قابله واحد من الجماهير وهو في إحدى الدول وقاله ياريس سلم لنا على إسماعيل ياسين، اندهش الرئيس وقتها بدور الفن وبدأ من هذه اللحظة عيد الفن.