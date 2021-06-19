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أرسلت الإدارة الأمريكية رسائل إلى الحكومة الإسرائيلية الجديدة مفادها أنها لن تثير القضية الفلسطينية في الأشهر الأربعة المقبلة.

وكشفت القناة العبرية 12 أن الولايات المتحدة بعثت برسالة إلى إسرائيل في الأيام الأخيرة مفادها أنها لن تزعج الحكومة الإسرائيلية الجديدة بشأن القضية الفلسطينية حتى يتم إقرار الميزانية .

ووفقا للتقرير فإن الميزانية يجب أن تقر في غضون 140 يومًا، مما يعني أن حكومة بينيت لابيد لديها أربعة أشهر لن تحاول إدارة بايدن خلالها دفع القضية الفلسطينية قدما.

هذا التحرك من قبل الأمريكيين نابع من فهم أن إثارة القضية الفلسطينية سيخلق حقل ألغام للحكومة الهشة.