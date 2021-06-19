تمثال مرعب يثير الذعر في شوارع الإسماعيلية

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رصدت المصري اليوم ظهور تمثال مرعب في أحد شوارع الإسماعيلية يجسد شبح الموت المشهور في الأفلام الرعب الأمريكية.

وقامت «المصري اليوم» بعمل بث مباشر للتمثال عقب رصده من الأهالي وإرسال الشكاوى التي وصلت أحدها لكاتب تلك السطور.

وأبدى الأهالي استياءهم من ظهور هذا التمثال الذي أصاب الأطفال بذعر ووصفوه بالشيطان.

وأضافوا أن التمثال ظهر بشكل مفاجئ دون معرفة من صممه ووضعه في ذلك المكان وهو ما أصاب العديد بالذعر من اهالي مدينة الإسماعيلية.

وقال محمود الصورى رئيس حى ثالث الإسماعيلية، إن التمثال سيتم إزالته على الفور في الصباح الباكر.