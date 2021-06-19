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قفزة الموت.. سائق دراجة نارية أشار إلى بقعة قبل أن يموت فيها

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فيديو قفزة الموت.. سائق دراجة نارية أشار إلى بقعة قبل أن يموت فيها قفزة الموت.. سائق دراجة نارية أشار إلى بقعة قبل أن يموت فيها
من أجل دخول موسوعة "جينيس" بقفزة 107 أمتار

فيديو قفزة الموت.. سائق دراجة نارية أشار إلى بقعة قبل أن يموت فيها

قبل موته بلحظات أمس الجمعة وقف سائق الدراجات النارية الأمريكي أليكس هارفيل أمام الممر المعد للسير عليه بدراجته، ثم رسم بيده قفزة، وهبط بيده على المكان الذي مات فيه بعدها.

وحسب صحيفة "واشنطن بوست"، لقي سائق الدراجات النارية الأمريكي أليكس هارفيل البالغ 28 عامًا مصرعه أمس الجمعة أثناء محاولته تحقيق قفزة بهلوانية لتجاوز منحدر ترابي لمسافة 107 أمتار.

وقالت الصحيفة: وقع الحادث في المعرض الجوي بمنطقة موسى ليك في ولاية واشنطن الأمريكية.

وفشل هارفيل في قفزته؛ ليرتطم بقوة بالمنحدر الترابي الذي كان يرغب بتجاوزه؛ ولقي مصرعه على الفور في الحادثة المروعة.

وكان هارفيل قد دخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية عام 2013 بعد قفزه مسافة 90.5 متر. ()

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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