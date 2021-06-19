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"الحازمي": لقاح لمرضى السكري في المرحلة الثانية من التجارب السريرية قريبًا

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"الحازمي": لقاح لمرضى السكري في المرحلة الثانية من التجارب السريرية قريبًا "الحازمي": لقاح لمرضى السكري في المرحلة الثانية من التجارب السريرية قريبًا
يهدف إلى حماية خلايا بيتا في البنكرياس المسؤولة عن إنتاج الإنسولين

كشف الأستاذ المساعد بكلية بالطب بجامعة جازان، د.عبدالعزيز الحازمي، لـ"سبق" عن توصُّل الأبحاث مؤخرًا إلى أن الفيروسات هي السبب المحتمل لمرض السكري من النوع الأول. هذه الأبحاث مهَّدت الطريق للعمل على إنتاج لقاح، وهو في المرحلة الثانية من التجارب السريرية.

وقال الدكتور الحازمي عبر برنامج الراصد إن اللقاح يهدف إلى حماية خلايا بيتا في البنكرياس المسؤولة عن إنتاج الإنسولين، الذي بدوره يوصل الجلوكوز إلى الدم.

وأشار الحازمي إلى أن نتائج المراحل الأولى من إنتاج اللقاح واعدة جدًّا بعد تطبيقه في دولة فنلندا وبعض الدول الأوروبية الأخرى، ومن المتوقع أن يكون متاحًا في السوق خلال السنوات القريبة بعد إكمال مراحل التجارب السريرية اللازمة الخاصة باللقاح.

وأوضح الحازمي أن دولة فنلندا مهتمة جدًّا بإنتاج اللقاح كونها تقع في المرتبة الأولى من بين نسبة المرضى المصابين بالسكري من النوع الأول في العالم، إضافة إلى دولة السويد التي تأتي ثانيًا.

وختم بأن تأتي في المرتبة الرابعة بعد الكويت التي تأتي ثالثًا؛ لذلك كثفت دولة فنلندا جهودها، وعمل علماؤها على إنتاج لقاح لمرضى السكري من النوع الأول لخفض نسبة الإصابات بهذا المرض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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