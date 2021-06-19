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إحلال وتجديد عدد من الوحدات الصحية بكفر الشيخ

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أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ أن إدارة التخطيط بمديرية الشؤون الصحية بكفرالشيخ قامت بتسليم عدد أربعة وحدات صحية للبدء في أعمال الإحلال والتجديد المقررة لهم .

واضافت وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ أن هذه الوحدات الصحية هي وحدة الحنفي ببلطيم والمركز الطبي بالحمراوي والوحدة الصحية بالروضة والوحدة الصحية بإسحاقة، وتم تسليمهم إلى الشركة المنفذة وتحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية بمنطقة كفرالشيخ .

وأضافت سلام أن الإعتماد المالي لهذه الأعمال تجاوز الثلاثين مليون جنيه وأن ما يتم إنما هو من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمة الطبية ورفع كفاءة الوحدات الصحية .

كفرالشيخ
كفرالشيخ
كفرالشيخ

المصرى اليوم

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