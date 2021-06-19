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أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، أن مصر تجاوزت ذروة الموجة الثالثة من إصابات فيروس كورونا، مشددًا على أن عدد الإصابات بدأ يقلل تدريجيا، وأن كل ماينتج عن هذه الأعداد من حيث دخول المستشفيات وحالات الرعاية المركزة والتنفس الصناعي تقل.

ورفض التعليق حول دخول مصر في موجة رابعة من وباء فيروس كورونا، قائلًا:«من الصعب القول أن مصر يمكن أن تمر بهذه الموجة».

وقلل مستشار الرئيس من صعوبة مواجهة التحور فيروس كورونا، مؤكدًا أن مناعة الإنسان ذكية في التاقلم لمواجهة أي تحورات.