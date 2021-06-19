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مستشار الرئيس يزف بشرى حول إصابات ()

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مستشار الرئيس يزف بشرى حول إصابات فيروس كورونا (فيديو) مستشار الرئيس يزف بشرى حول إصابات ()

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أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، أن تجاوزت ذروة الموجة الثالثة من إصابات ، مشددًا على أن عدد الإصابات بدأ يقلل تدريجيا، وأن كل ماينتج عن هذه الأعداد من حيث دخول المستشفيات وحالات الرعاية المركزة والتنفس الصناعي تقل.

ورفض التعليق حول دخول مصر في موجة رابعة من وباء فيروس كورونا، قائلًا:«من الصعب القول أن مصر يمكن أن تمر بهذه الموجة».

وقلل مستشار الرئيس من صعوبة مواجهة التحور فيروس كورونا، مؤكدًا أن مناعة الإنسان ذكية في التاقلم لمواجهة أي تحورات.

المصرى اليوم

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