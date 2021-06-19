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السفير المصري في واجادوجو يلتقي رئيس الوزراء البوركيني

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التقى السفير إبراهيم عبد العظيم الخولي، سفير في واجادوجو، Christophe Dabiré رئيس وزراء بوركينا فاسو، حيث نقل تعازي رئيس الوزراء د. مصطفي مدبولي في ضحايا الحادث الإرهابي المروع الذي وقع في إقليم ياجا شمال شرق البلاد يوم 5 يونيو 2021، وأعرب عن إدانة مصر لهذا العمل الإرهابي وتضامنها مع بوركينا فاسو، واستعدادها التام لمُشاركة تجاربها المُختلفة ووضع خبراتها في المجالات التي يحتاجها الجانب البوركيني في خدمة أشقائها، وذلك من أجل دعم وتعزيز الاستقرار ودفع عملية التنمية في البلد الإفريقي الشقيق.

ومن جانبه، عبر رئيس الوزراء البوركيني عن خالص إمتنانه لرسائل الدعم والتضامن القوية والسريعة من المسئولين المصريين، مؤكداً على الأهمية الكبيرة التي يوليها للإعداد الجيد من أجل سرعة عقد الدورة الثالثة للجنة المشتركة بين البلديّن، على اعتبار أنها الآلية الأمثل والأكثر فاعلية لتعزيز التعاون الثنائي وللوقوف علي وضع ومستجدات ملفات التعاون. كما أبدى رئيس الوزراء البوركيني تطلعه للعمل على دفع التعاون في المجالين الزراعي والصحي بين البلديّن.

السفير المصري في واجادوجو يلتقي رئيس الوزراء البوركيني

المصرى اليوم

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