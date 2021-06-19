القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي اليوم في دوري أبطال إفريقيا

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

مباراة الأهلي والترجي اليوم ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يحل فريق الأهلي ضيفًا ثقيلًا على الترجي التونسي.

التقى الفريقين الأهلي والترجي في 18 مباراة من قبل ضمن المنافسات الإفريقية، حيث حقق خلالها الأهلي الفوز في 6 مباريات وتعادل الأهلي والترجي في 8 مباريات فيما فاز الترجي التونسي في 4، وسجل الاهلي 18 هدفًا مقابل 15 هدفًا سجلها الترجي التونسي.

وتُذاع مباراة الأهلي والترجي التونسي عبر قناتي bein sports 1 premium- bein sports 4، بتعليق الكابتن محمد بركات.

والمقرر أن يحضر المباراة ١٩٥٠ مشجع من نادي الترجي التونسي في أستاد رادس، والمصري اليوم«تنشر تفاصيل الحدث الرياضي بين الأهلي المصري والترجي التونسي وموعد مباراة الإياب بين الناديين المقررة على استاد السلام في القاهرة.

من المقرر أن تذاع المباراة الأهلي والترجي حصريا عبر قنوات «beIN Sports HD 4» على تردد11054

على القمر: نايل سات

تردد 11054

معدل الترميز 27500 – 2/3

موعد مباراة الأهلي اليوم

تقام مباراة النادي الأهلي والترجي التونسي في الدور قبل النهائي من دوري أبطال أفريقيا يوم السبت 19 يونيو الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة في استاد رادس، على أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين المصري والتونسي في 9 مساء يوم السبت 26 يونيو بتوقيت القاهرة على استاد السلام.

الأهلي والترجي

هذا وقد استطاع الأهلي المصري من الصعود لمواجهة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري الأبطال بعد تغلبه على صن داونز بنتيجة 3-1 بمجموع المباراتين.

ومن جانب اخر وصل الترجي التونسي بعد فوزه على شباب بلوزداد الجزائري 3- 2 بعد التعادل في مباراتي الذهاب والإياب 2- 2.

الاهلي والترجي

مباراة الأهلي والترجي

تردد قناة beIN SPORTS HD 4 وتستطيع مشاهدة المباراة في بث مباشر

نايل سات 11548 أفقي 27500 5/6

أما على قمر سهيل سات فيكون التردد

سهيل سات 11585 عمودي 27500 2/3

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي اليوم

حيث تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس مباريات دوري أبطال إفريقيا بشكل حصري حيث تمتلك حقوق بث مباريات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن الملاحظ ارتفاع عدد الباحثين عبر محرك البحث جوجل من مشجعي الأهلي والترجي عن موعد المباراة والقنوات الناقلة والبث المباشر لمباراة الأهلي والترجي.