إطلاق مشروع مصري لمكافحة الملاريا بجنوب السودان

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نظمت السفارة المصرية في جوبا، بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، زيارة لوفد من مجموعة «إنراد» المصرية، برئاسة الرئيس التنفيذي للمجموعة الدكتور وليد على، وبمشاركة كل من المستشار العلمي للمجوعة الدكتور طارق الطيب، والمدير الإقليمي لمنطقة شرق إفريقيا الدكتور محمد شادي، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 18 يونيو الجاري، بهدف التباحث حول تنفيذ مشروع لمكافحة الملاريا في جنوب السودان، بتمويل من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

عقد الوفد خلال الزيارة عدة لقاءات مع المسؤولين الجنوب سودانيين، شملت نائب الرئيس الجنوب سوداني المعني بشؤون الخدمات العامة الدكتور حسين عبدالباقي، ووكيل وزارة الصحة مايان ماشوت، ومدير عام خدمات الطب الوقائي جون باسكال، والمدير التنفيذي لبرامج مكافحة الملاريا. كما التقى الوفد المصري بممثل منظمة الصحة العالمية بجنوب السودان، حيث قدم الوفد عرضاً عن التقنية المستخدمة في المشروع المقترح، ودوره في مكافحة اليرقات المسببة للملاريا، وكذا خبراتهم السابقة في تنفيذ مشروعات مماثلة في إفريقيا.

من جانبه، قدم نائب الرئيس الجنوب سوداني الشكر على هذه المبادرة، مشيراً إلى أهمية مكافحة الملاريا والتي تُعد المسبب الأول للوفاة بجنوب السودان. كما أعرب عن سعادته برعاية هذا المشروع الرائد، ووجه بتقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة لنجاحه.

وفي ختام الزيارة، وقعت مجموعة «إنراد» ووزارة الصحة الجنوب سودانية مذكرة تفاهم لتنفيذ المشروع، يتضمن مراحل تنفيذه وتقديم دورات لبناء القدرات وبرامج للتوعية المجتمعية ذات الصلة، حيث تم الاتفاق على التنفيذ في العاصمة جوبا كمرحلة أولى.