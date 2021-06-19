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إيران: فرز أصوات الانتخابات الرئاسية .. وتوقعات بفوز رئيسي أو الإعادة مع هاشمي

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إيران: فرز أصوات الانتخابات الرئاسية .. وتوقعات بفوز رئيسي أو الإعادة مع هاشمي إيران: فرز أصوات الانتخابات الرئاسية .. وتوقعات بفوز رئيسي أو الإعادة مع هاشمي

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بدأت في مراكز الاقتراع الإيرانية، عمليات فرز أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية، التي جرت أمس الجمعة في الداخل الإيراني ومقار البعثات الدبلوماسية.

ويحق لأكثر من 59 مليون إيراني التصويت في الانتخابات، التي تنافس فيها 4 مرشحين من أصل 7 بعدما تنازل 3 مرشحين في الساعات الأخيرة قبل إجراء الانتخابات الـ 13 في عمر الثورة الإيرانية.

واستمرت عملية الاقتراع حتى 2 صباحا فجر اليوم بتوقيت إيران، الحادية عشر والنصف بتوقيت القاهرة.

وتمت عملية الاقتراع في الخارج في 101 دولة في العالم وبإجمالي 450 صندوق اقتراع للرعايا الايرانيين خارج البلاد.

وبالتزامن جرت الانتخابات الرئاسية الـ 13 والانتخابات التكميلية لمجلس خبراء القيادة والانتخابات التكميلية لمجلس الشورى الاسلامي وانتخابات المجالس الاسلامية البلدية والقروية.

وتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين وهم: ابراهيم رئيسي وعبدالناصر همتي ومحسن رضائي وامير حسين قاضي زادة هاشمي، بعد انسحاب كل من سعيد جليلي وعلي رضا زاكاني ومحسن مهر على زاده.

ومن المقرر أن تعلن نتيجة الانتخابات اليوم السبت، وتشترط أن يحصل المرشح الفائز على الأغلبية المطلقة ( 50+1) وفي حالة الوصول إلى جولة الإعادة ستجرى الجمعة المقبلة.

ومن المتوقع أن يحصل رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، على الأغلبية أو أن تجرى الإعادة بينه وبين المرشح أمير قاضي هاشمي، خاصة بعدما وجه رئيس مصلحة تشخيص النظام محسن رضائي اتهامات لرئيس البنك المركزي عبدالناصر همتي، بالخيانة، في ظل احتمالات بالمفاجئات الغير متوقعة، خاصة بعد انسحاب عدد المرشحين لصالح أخرين أو استبعاد مرشحين مثل الرئيس السابق أحمدي نجاد.

المصرى اليوم

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