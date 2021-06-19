أخبار عاجلة

منظمة حقوقية: ميليشيا "الحوثي" جندت نصف مليون طفل يمني بجبهات القتال -
"الأمن الصناعي" تعقد عددًا من البرامج في "السلامة الصناعية والحماية من الحريق" -
بعد تطعيم الملايين.. علامة واحدة محتملة على إصابتك بكورونا بعد تلقي اللقاح -
حُسن التصرف مغلاق الأزمات -
"بايدن": قصف الميليشيات في سوريا والعراق رسالة لإيران -
"المزيد" يرفع التهنئة للقيادة لتحقيق السعودية قفزة بمؤشر الأمن السيبراني عالميًا -
استعدادًا لموسم حج هذا العام.. صيانة أبواب المسجد الحرام -
بدء تلقي طلبات بناء وتشغيل واستغلال ميناء جاف ومركز لوجستي بالعاشر من رمضان -
محافظ بورسعيد يتابع أعمال لجان البت في ملفات التصالح في مخالفات البناء -
الجيزة تتصدى لتحويل 9 وحدات من سكني إلى تجاري في حدائق الأهرام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رامي وحيد يروي نصائح نجلاء فتحي له : «ألبس القميص بالمقلوب» ()

Print
رامي وحيد يروي نصائح نجلاء فتحي له : «ألبس القميص بالمقلوب» (فيديو) رامي وحيد يروي نصائح نجلاء فتحي له : «ألبس القميص بالمقلوب» ()

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الفنان رامي سمير وحيد، عن تفاصيل اللقاء الأول الذي جمعه مع الفنانة نجلاء فتحي عندما كان شابا يؤدي أمامه أحد الأدوار السينمائية.

وقال خلال لقائه في برنامج «أنا وأختي»، المذاع على قناة صدى البلد، إن الفنانة نجلاء فتحي عندما شاهدته وجدته يردي قميص «مكوي» وكانت تسريحه شعره حينها على الموضة وكان الدور الذي يقوم به ابن المكوجي وتفاصيل ملابسه لا تتوافق مع دوره في الفيلم.

وكشف الفنان رامي وحيد أن الفنانة نجلاء فتحي طلبت منه أن يرتدي القميص بالعكس «بالمقلوب» وأن يقوم بتغيير طريقة تسريحة شعره حتى تتوافق مع الدور الذي يؤديه.

واضاف وحيد، إنه يتمنى عمل فيلم باللغة العربية، عندما يشاهده أي شخص لا يتحدث اللغة المصرية يفهمه.، و أن هذا هو مفهوم العالمية من وجهة نظره.

وأشار إلى أنه قرأ رواية ربع جرام لعصام إسماعيل، ويتمنى تحويلها لفيلم والمشاركة فيها، لافتا إلى يحب قراءة الروايات ويستمتع بها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
شاهد.. لحظة سقوط المطربة جنات وإنقاذ ابنتها من داخل حمام السباحة (فيديو)

شاهد.. لحظة سقوط المطربة جنات وإنقاذ ابنتها من داخل حمام السباحة (فيديو)

أحمد موسى للمصريين: انتظروا حدثًا غدًا يغير حياة أكثر من نصف الشعب (فيديو)

أحمد موسى للمصريين: انتظروا حدثًا غدًا يغير حياة أكثر من نصف الشعب (فيديو)

بالفيديو.. الجيش اليمني يُسقط طائرة مفخخة تابعة للحوثي

بالفيديو.. الجيش اليمني يُسقط طائرة مفخخة تابعة للحوثي

بالفيديو.. الشاعر "الباريستا" لـ"سبق": العمل في "الكوفي شوب" متعة.. والعيب في العطالة

بالفيديو.. الشاعر "الباريستا" لـ"سبق": العمل في "الكوفي شوب" متعة.. والعيب في العطالة