يورو 2020: المجر ضد فرنسا .. الديوك يأملون في استمرار سلسلة التفوق

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يشهد ملعب بوشكاش أرينا بالعاصمة المجرية بودابست، عصر السبت، ثاني مباريات الجولة الثانية للمجموعة السادسة بـ كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" والتي ستجمع بين منتخبي المجر وفرنسا.

تاريخ المواجهات:

22 مواجهة جمعت بين المنتخبين، فاز منتخب المجر في 8، تعادلا في 2، وفاز منتخب فرنسا في 12.

مواجهة الغد ستكون أول مواجهة بين المنتخبين في نهائيات كأس الأمم الأوروبية، لكنهما لعبا سابقًا مرتين في كأس العالم وحقق المنتخب الفرنسي الفوز في المباراتين (مونديال 1978 ومونديال 1986).

اخر مواجهة جمعت بين المنتخبين كانت بشكل ودي، في عام 2005، وفاز منتخب الديوك (شهرة المنتخب الفرنسي) بنتيجة 2-1.

مفاتيح اللعب:

يعتبر المنتخب المجري هو الطرف الأضعف في المجموعة التي تضم منتخبي ألمانيا والبرتغال ايضًا، لذلك سيعول المدرب ديديه ديشامب على الشق الهجومي في هذه المباراة، وسيكون كيليان مبابي، كريم بنزيما وأنطوان جريزمان هم أبرز أسلحة المنتخب الفرنسي في هذه المباراة، ومن خلفهم بول بوجبا في وسط الملعب.

في الجانب الأخر سيعول الإيطالي ماركو روسي على حارس المرمى بيتر جولاشي للحفاظ على حظوظ المنتخب المجري في المباراة، وسيكون الجناح المهاجم، رولاند سالاي، هو أبرز عناصر الشق الهجومي لأصحاب الأرض.

هل تعلم أن:

- أخر فوز للمنتخب المجري على المنتخب الفرنسي كان في عام 1976.

- منتخب فرنسا فاز بجميع المباريات ال5 الأخيرة بين المنتخبين، بدون أن يتلقى أي اهداف.

- منتخب فرنسا لم يخسر في أخر 17 مباراة رسمية (فاز 14 وتعادل 3).