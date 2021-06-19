أخبار عاجلة

بدء تلقي طلبات بناء وتشغيل واستغلال ميناء جاف ومركز لوجستي بالعاشر من رمضان -
محافظ بورسعيد يتابع أعمال لجان البت في ملفات التصالح في مخالفات البناء -
الجيزة تتصدى لتحويل 9 وحدات من سكني إلى تجاري في حدائق الأهرام -
دراسة: 27% في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لجأوا للتسوق الإلكتروني بعد «كورونا» -
تقرير: مضاعفة عدد مستخدمي تطبيقات «التعارف».. و6 إجراءات لضمان حماية البيانات -
"الإرياني" ينشر صوراً مروعة لضحايا القصف الحوثي للأحياء السكنية بمأرب -
"آركو" نفذت 13 دورة تدريبية في النصف الأول من 2021 -
المعلمي يؤكد دور السعودية البنَّاء في دعم جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب -
"هيئة الطائف" تفعّل حملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا" في الأسواق والمتنزهات -
«المشاط» تُطلق أول كتاب يوثق تجربة مصر في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

يورو 2020: المجر ضد فرنسا .. الديوك يأملون في استمرار سلسلة التفوق

Print
يورو 2020: المجر ضد فرنسا .. الديوك يأملون في استمرار سلسلة التفوق يورو 2020: المجر ضد فرنسا .. الديوك يأملون في استمرار سلسلة التفوق

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يشهد ملعب بوشكاش أرينا بالعاصمة المجرية بودابست، عصر السبت، ثاني مباريات الجولة الثانية للمجموعة السادسة بـ كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" والتي ستجمع بين منتخبي المجر وفرنسا.

تاريخ المواجهات:

22 مواجهة جمعت بين المنتخبين، فاز منتخب المجر في 8، تعادلا في 2، وفاز منتخب فرنسا في 12.

مواجهة الغد ستكون أول مواجهة بين المنتخبين في نهائيات كأس الأمم الأوروبية، لكنهما لعبا سابقًا مرتين في وحقق الفرنسي الفوز في المباراتين (مونديال 1978 ومونديال 1986).

اخر مواجهة جمعت بين المنتخبين كانت بشكل ودي، في عام 2005، وفاز منتخب الديوك (شهرة المنتخب الفرنسي) بنتيجة 2-1.

مفاتيح اللعب:

يعتبر المنتخب المجري هو الطرف الأضعف في المجموعة التي تضم منتخبي ألمانيا والبرتغال ايضًا، لذلك سيعول المدرب ديديه ديشامب على الشق الهجومي في هذه المباراة، وسيكون كيليان مبابي، كريم بنزيما وأنطوان جريزمان هم أبرز أسلحة المنتخب الفرنسي في هذه المباراة، ومن خلفهم بول بوجبا في وسط الملعب.

في الجانب الأخر سيعول الإيطالي ماركو روسي على حارس المرمى بيتر جولاشي للحفاظ على حظوظ المنتخب المجري في المباراة، وسيكون الجناح المهاجم، رولاند سالاي، هو أبرز عناصر الشق الهجومي لأصحاب الأرض.

هل تعلم أن:

- أخر فوز للمنتخب المجري على المنتخب الفرنسي كان في عام 1976.

- منتخب فرنسا فاز بجميع المباريات ال5 الأخيرة بين المنتخبين، بدون أن يتلقى أي اهداف.

- منتخب فرنسا لم يخسر في أخر 17 مباراة رسمية (فاز 14 وتعادل 3).

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نتائج طيبة للجمباز الفني ببطولة كأس العالم فى قطر

نتائج طيبة للجمباز الفني ببطولة كأس العالم فى قطر

هل يتشدد رئيس إيران المنتخب إبراهيم رئيسي حيال السعودية والملف النووي؟

هل يتشدد رئيس إيران المنتخب إبراهيم رئيسي حيال السعودية والملف النووي؟

قائمة المنتخبات المشاركة في كأس العرب .. السودان ولبنان في مجموعة مصر

قائمة المنتخبات المشاركة في كأس العرب .. السودان ولبنان في مجموعة مصر

نانسي طمان تحصد برونزية بطولة كأس العالم فى قطر

نانسي طمان تحصد برونزية بطولة كأس العالم فى قطر