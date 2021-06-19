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صفقات الأهلي الجديدة 2021 الصيفية.. الخطيب ينهى صفقة حمدي الهوني؟.. (تفاصيل)

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صفقات الأهلي الجديدة 2021 الصيفية.. الخطيب ينهى صفقة حمدي الهوني؟.. (تفاصيل) صفقات الأهلي الجديدة 2021 الصيفية.. الخطيب ينهى صفقة حمدي الهوني؟.. (تفاصيل)

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كشف موقع الرقمية التونسية عن حقيقة مفاوضات النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب، لضم اللاعب الليبي حمدي الهوني لاعب ونجم هجوم الترجي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت التقرير التونسي، كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي حقيقة إبرام إدارة ناديه لصفقة تبادلية مع الترجي الرياضي التونسي و ذلك خلال تواجد محمود الخطيب رئيس النادي في ضيافة رئيس الترجي حمدي المؤدب، قبل مواجهة الفريقين المقرر اقامتها مساء اليوم السبت في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

و أكد المصدر أن الجانبين لم يتطرقا للحديث عن إبرام أي صفقة تبادلية رغم تحدث بعض الوسطاء عن رغبة الأهلي في التعاقد مع حمدو الهوني صانع العاب الترجي الرياضي التونسي و رغبة الترجي في ضم النيجيري جونيور أجايي نجم هجوم الفريق الأحمر.

وتوصّل الأهلي لاتفاق مبدئي مع جونيور أجاي بشأن التجديد خاصة وأن عقده مع الفريق الأحمر ينتهي بنهاية الموسم المقبل، في الوقت الذي تتمسك إدارة الترجي ببقاء حمدو الهوني حتى هذه اللحظة خاصة وأنه واحد من أبرز نجوم الفريق.

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المصرى اليوم

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