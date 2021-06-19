أخبار عاجلة

بدء تلقي طلبات بناء وتشغيل واستغلال ميناء جاف ومركز لوجستي بالعاشر من رمضان -
محافظ بورسعيد يتابع أعمال لجان البت في ملفات التصالح في مخالفات البناء -
الجيزة تتصدى لتحويل 9 وحدات من سكني إلى تجاري في حدائق الأهرام -
دراسة: 27% في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لجأوا للتسوق الإلكتروني بعد «كورونا» -
تقرير: مضاعفة عدد مستخدمي تطبيقات «التعارف».. و6 إجراءات لضمان حماية البيانات -
"الإرياني" ينشر صوراً مروعة لضحايا القصف الحوثي للأحياء السكنية بمأرب -
"آركو" نفذت 13 دورة تدريبية في النصف الأول من 2021 -
المعلمي يؤكد دور السعودية البنَّاء في دعم جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب -
"هيئة الطائف" تفعّل حملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا" في الأسواق والمتنزهات -
«المشاط» تُطلق أول كتاب يوثق تجربة مصر في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزارة الدفاع تنشر فيلم "الدفاع لردع الجائحة"

Print

وزارة الدفاع تنشر فيلم

نشر الحساب الرسمي لـ"وزارة الدفاع" على "تويتر" الفيلم الوثائقي بعنوان "الدفاع لردع الجائحة"، الذي يستعرض جهود وزارة الدفاع ممثلة في خلية دعم الأزمات المؤقتة لمواجهة جائحة كرونا.

ويستعرض الفيلم الوثائقي "الدفاع لردع الجائحة" جهود وزارة الدفاع من خلال العمل المبذول في خلية دعم الأزمات المؤقتة لمواجهة جائحة كرونا منذ ظهور أول حالة إصابة مرورًا بالتحديات والصعوبات، ووصولاً إلى ظهور اللقاح، وبداية خطة التحصين الخاصة بوزارة الدفاع، بمشاركة أعضاء خلية دعم الأزمات المؤقتة بوزارة الدفاع.

وتحدَّث قائد خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بوزارة الدفاع، اللواء المهندس ركن محمد بن سلامة البلوي، عن هذا العدو الخفي وطريقة مواجهته من خلال خطة متوازنة ومدروسة، والحزم في تطبيق الإجراءات كافة لقمع تفشيه، والحد من انتشاره من خلال تدشين منصة "بلاغ" لجمع معلومات المصابين من منسوبي وزارة الدفاع وحصرهم، والبدء في مرحلة العلاج وفق عمل مستديم لردع الجائحة.

وزارة الدفاع تنشر فيلم

وزارة الدفاع الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السلطات الروسية تؤكد رصد أول إصابة بمتحور «دلتا+» من فيروس كورونا في البلاد

السلطات الروسية تؤكد رصد أول إصابة بمتحور «دلتا+» من فيروس كورونا في البلاد

العراق : سلالة «دلتا» الهندية المتحورة من فيروس كورونا دخلت البلاد

العراق : سلالة «دلتا» الهندية المتحورة من فيروس كورونا دخلت البلاد

كارثة تهدد إندونيسيا بسبب تفشي سلالة «دلتا» لفيروس كورونا

كارثة تهدد إندونيسيا بسبب تفشي سلالة «دلتا» لفيروس كورونا

كيف نجت السياحة في الصين من فيروس كورونا؟ (فيديو)

كيف نجت السياحة في الصين من فيروس كورونا؟ (فيديو)