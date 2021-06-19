حسام موافي للمصابين بارتخاء الصمام: ممنوع خلع الضرس إلا بعد استشارة طبيب القلب

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حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من خلع الضرس لمن مصاب بأعراض ارتخاء الصمام المترالي.

وتابع خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، أن ارتخاء الصمام قد يصل إلى ارتجاع صمام، موضحا أن المريض المصاب بارتخاء الصمام يجب أن يتابع باستمرار مع الطبيب المختص كل أربعة أشهر.

وأضاف أنه ممنوع على المريض المصاب بارتخاء الصمام خلع الضرس إلا بعد استشارة طبيب القلب المختص وممنوع أن يتعرض المريض لارتفاع درجات الحرارة والكحة.

وأضاف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن من يعاني من ارتخاء في الصمام بعد إجراء الفحوصات الطبية والتأكد أنها سليمة يتم السماح له بالاستمرار في لعب كرة القدم.