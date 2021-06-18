أخبار عاجلة

بدء تلقي طلبات بناء وتشغيل واستغلال ميناء جاف ومركز لوجستي بالعاشر من رمضان -
محافظ بورسعيد يتابع أعمال لجان البت في ملفات التصالح في مخالفات البناء -
الجيزة تتصدى لتحويل 9 وحدات من سكني إلى تجاري في حدائق الأهرام -
دراسة: 27% في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لجأوا للتسوق الإلكتروني بعد «كورونا» -
تقرير: مضاعفة عدد مستخدمي تطبيقات «التعارف».. و6 إجراءات لضمان حماية البيانات -
"الإرياني" ينشر صوراً مروعة لضحايا القصف الحوثي للأحياء السكنية بمأرب -
"آركو" نفذت 13 دورة تدريبية في النصف الأول من 2021 -
المعلمي يؤكد دور السعودية البنَّاء في دعم جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب -
"هيئة الطائف" تفعّل حملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا" في الأسواق والمتنزهات -
«المشاط» تُطلق أول كتاب يوثق تجربة مصر في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مراكز الاقتراع الإيرانية تغلق أبوابها لاختيار رئيسا للبلاد

Print
مراكز الاقتراع الإيرانية تغلق أبوابها لاختيار رئيسا للبلاد مراكز الاقتراع الإيرانية تغلق أبوابها لاختيار رئيسا للبلاد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت مراكز الاقتراع الإيرانية أبوابها بعد تصويت استمر نحو 19 ساعة، حيث فتحت في السابعة صباح الجمعة وحتى الثانية صباح السبت بتوقيت طهران.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية الايرانية كل من إبراهيم رئيسي وعبدالناصر همتي ومحسن رضائي وامير حسين قاضي زادة هاشمي، فيما انسحب من السباق الرئاسي كل من سعيد جليلي وعلي رضا زاكاني ومحسن مهر على زادة.

أعلن مكتب رعاية المصالح الإيرانية في بيان أن الإيرانيين المقيمين في شاركوا في الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة منذ صباح وأدلوا بأصواتهم في صناديق الإقتراع.

وبحسب الإعلان، فقد بدأت عملية التصويت في صندوق الاقتراع في مقر مكتب رعاية مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالعاصمة القاهرة، منذ الساعة 8 صباحًا بالتوقيت المحلي واستمرت حتى الساعة 6 مساءً.

وعبر المكتب برئاسة السفير ناصر كنعاني عن ارتياحه لإقامة الانتخابات الرئاسية في مقر هذه البعثة بشكل منظم وأعرب عن تقديره للناخبين من الإيرانيين المقيمين لمشاركتهم المسؤولة في الإنتخابات.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«المشاط» تُطلق أول كتاب يوثق تجربة مصر في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي

«المشاط» تُطلق أول كتاب يوثق تجربة مصر في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي

مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري .. الأهلي و بيراميدز في هذا الموعد

مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري .. الأهلي و بيراميدز في هذا الموعد

الأدنى من 11 أسبوعا بسبب هبوط مفاجئ.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء 29 يونيو 2021

الأدنى من 11 أسبوعا بسبب هبوط مفاجئ.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء 29 يونيو 2021

مصرع شاب غرقا في مصيف مطوبس

مصرع شاب غرقا في مصيف مطوبس