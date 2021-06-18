مراكز الاقتراع الإيرانية تغلق أبوابها لاختيار رئيسا للبلاد

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت مراكز الاقتراع الإيرانية أبوابها بعد تصويت استمر نحو 19 ساعة، حيث فتحت في السابعة صباح الجمعة وحتى الثانية صباح السبت بتوقيت طهران.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية الايرانية كل من إبراهيم رئيسي وعبدالناصر همتي ومحسن رضائي وامير حسين قاضي زادة هاشمي، فيما انسحب من السباق الرئاسي كل من سعيد جليلي وعلي رضا زاكاني ومحسن مهر على زادة.

أعلن مكتب رعاية المصالح الإيرانية في بيان أن الإيرانيين المقيمين في مصر شاركوا في الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة منذ صباح وأدلوا بأصواتهم في صناديق الإقتراع.

وبحسب الإعلان، فقد بدأت عملية التصويت في صندوق الاقتراع في مقر مكتب رعاية مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالعاصمة القاهرة، منذ الساعة 8 صباحًا بالتوقيت المحلي واستمرت حتى الساعة 6 مساءً.

وعبر المكتب برئاسة السفير ناصر كنعاني عن ارتياحه لإقامة الانتخابات الرئاسية في مقر هذه البعثة بشكل منظم وأعرب عن تقديره للناخبين من الإيرانيين المقيمين لمشاركتهم المسؤولة في الإنتخابات.