الباحثة سارة البش تحصل على درجة الدكتوراة في الإعلام من جامعة المنصورة

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حصلت الباحثة سارة عبدالحميد البش، على درجة الدكتوراة في الإعلام من قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة المنصورة، في الرسالة المقدمة منها بعنوان "توظيف تقنيات التوثيق الإعلامي وعلاقته بجودة المنتج الصحفي بالمؤسسات الصحفية المصرية" دراسة تحليلية مقارنة.

تكونت لجنة الإشراف على الدكتورة ليلي عبد المجيد، أستاذ الصحافة جامعة القاهرة والدكتورة نهلة الحوارني، أستاذ العلاقات العامة المساعد كليه الاداب جامعة المنصورة، كما تكونت لجنة المناقشة من الدكتور عبد الهادي النجار، أستاذ الصحافة جامعة المنصورة والدكتور محرز غالي أستاذ الصحافة جامعة القاهرة.

فيما أختارت الباحثة عينة الدراسة صحفيه الأهرام الورقي وصحفية الأهرام الإلكتروني وموقع صحيفة اليوم السابع، وأوضحت نتائج الدراسة أن اعتماد الأهرام على الصور بنسبة أعلى من اليوم السابع، كما كشفت النتائج إعتماد الأهرام على الصور المصورة من الحدث ما يكشف عن توفر عنصر الفورية بالتغطية، فيما يخص المضمون المقدم.

وأظهرت الدراسة أيضا عن توفر خصائص الرقمنة فى صحف الدراسة الأمر الذى يترتب عليه توفر عنصر الجودة فى عملية التوثيق وأرشفة المعلومات، هو ما يفسر اهتمام صحف الدراسة بالفورية في نقل الحدث.

وأشارت الباحثة سارة البش عن اهتمام الأهرام كصحيفة قومية بتغطيه كافة الشئون الخاصة بمصالح الدولة ومؤسساتها الرسمية.