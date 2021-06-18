أخبار عاجلة

بدء تلقي طلبات بناء وتشغيل واستغلال ميناء جاف ومركز لوجستي بالعاشر من رمضان -
محافظ بورسعيد يتابع أعمال لجان البت في ملفات التصالح في مخالفات البناء -
الجيزة تتصدى لتحويل 9 وحدات من سكني إلى تجاري في حدائق الأهرام -
دراسة: 27% في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لجأوا للتسوق الإلكتروني بعد «كورونا» -
تقرير: مضاعفة عدد مستخدمي تطبيقات «التعارف».. و6 إجراءات لضمان حماية البيانات -
"الإرياني" ينشر صوراً مروعة لضحايا القصف الحوثي للأحياء السكنية بمأرب -
"آركو" نفذت 13 دورة تدريبية في النصف الأول من 2021 -
المعلمي يؤكد دور السعودية البنَّاء في دعم جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب -
"هيئة الطائف" تفعّل حملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا" في الأسواق والمتنزهات -
«المشاط» تُطلق أول كتاب يوثق تجربة مصر في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

يتألق في حفله بأكبر قبة في العالم بمدينة جدة (صور)

Print

لاقتراحات اماكن الخروج

أحيا الفنان حفلا غنائيا مميزا في Jeddah Super Dome أكبر قبة في العالم والتي تم افتتاحها أخيراً، ليكون حفل «دياب» هو الأول فيها.

عمرو دياب

وتألق الهضبة بمجموعة من أشهر أغنياته خاصة أغنيات ألبومه الجديد «يا أنا يا لأ»، كما قدم مجموعة من أشهر أغنياته، منها «أجمل »، «يا ساحر»، «قمرين»، وسط تفاعل كبير من جمهوره.

عمرو دياب

الحفل تميّز بالتقنيات العالمية والعالية الدقة من حيث الصوت والصورة، وقد تفاعل الجمهور الحاضر مع الهضبة منذ اللحظات الأولى على عرض مقتطفات من أغنياته على شاشة عملاقة مروراً بصعوده على المسرح ووصولاً إلى عزفه على المسرح.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عمرو دياب يقدم العزاء لأسرة الملياردير الراحل أنسي ساويرس

عمرو دياب يقدم العزاء لأسرة الملياردير الراحل أنسي ساويرس

"مركز السكري بالقنفذة" يفتتح عيادتي عيون ومضخة الأنسولين للمرضى

"مركز السكري بالقنفذة" يفتتح عيادتي عيون ومضخة الأنسولين للمرضى

"عيوني" الصحية توقع اتفاقية تعاون مع فريق ورود نوارة التطوعي

"عيوني" الصحية توقع اتفاقية تعاون مع فريق ورود نوارة التطوعي

بوسي شلبي تتغزل في رئيس لجنة تحكيم مهرجان أسوان: الهانم بعيون صفية

بوسي شلبي تتغزل في رئيس لجنة تحكيم مهرجان أسوان: الهانم بعيون صفية