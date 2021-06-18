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أحيا الفنان عمرو دياب حفلا غنائيا مميزا في Jeddah Super Dome أكبر قبة في العالم والتي تم افتتاحها أخيراً، ليكون حفل «دياب» هو الأول فيها.

عمرو دياب

وتألق الهضبة بمجموعة من أشهر أغنياته خاصة أغنيات ألبومه الجديد «يا أنا يا لأ»، كما قدم مجموعة من أشهر أغنياته، منها «أجمل عيون»، «يا ساحر»، «قمرين»، وسط تفاعل كبير من جمهوره.

عمرو دياب

الحفل تميّز بالتقنيات العالمية والعالية الدقة من حيث الصوت والصورة، وقد تفاعل الجمهور الحاضر مع الهضبة منذ اللحظات الأولى على عرض مقتطفات من أغنياته على شاشة عملاقة مروراً بصعوده على المسرح ووصولاً إلى عزفه على المسرح.