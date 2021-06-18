مناقشة كتاب وصيتي لبلادي بثقافة القليوبية

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث عقد بيت ثقافة سنديون، قراءة في كتاب «وصيتي لبلادي» تأليف إبراهيم شحاتة، يتحدث الكتاب عن مستقبل مصر والإنجازات التي تمت منذ عام ١٩٩١ وحتى ١٩٩٧، وأن الماضي بما يحمله من عادات وتقاليد موروثه وخرافات تمثل عبئا ثقيلا على تحركنا لبناء المستقبل، بدلا من ان يكون مصدرا لقوتنا وتميزنا عن الشعوب الاخرى، فنأخذ منه كل ما يمثل هويتنا وقيمنا العالية ونترك منه كل ما يحد من حركة الإحياء والتجديد والاصلاح، فينبغى لتغيير مجرى الأشياء أن ننجح في تغيير روح الناس، واستعرض الكاتب المشاكل التي تواجه مصر في تلك الفترة وأن التغلب عليها يكون بالوعي والعمل الجاد، جاء ذلك من خلال اطلاع الكاتب على تجارب معظم الدول التي تقدمت ومرت بتجارب مريرة وأن هذا هو هدف الكتاب، ليس أمام المصريين سوى السير إلى الأمام الذي لا مفر منه لمصر حتى لا نعود للفقر والركود، فمصر لها وزنا وأهمية تستحق أن يكون الشعب على قدر عالي من الوعي والمسئولية التي تليق بمصر الغالية.

نظم قصر ثقافة القناطر الخيرية، محاضرة بعنوان «تأثير نكسة يونيو على سلوك المواطن» للكاتب الصحفي محمد الحلواني، أوضح خلالها أن من ما افرزته هذة النكسة من تأثيرات، كان السلبية واللامبالاة بين المواطنين وتأثر الثقة، ولكن حرب الاستنزاف أوقفت هذا التدهور في السلوك وبدأت تعيد الإيجابية للمواطن، بجانب ورشة فن أركت بقسم الفنون التشكيلية بالقصر، بينما نظمت مكتبة طحانوب حوار مفتوح حول ثورة ٣٠ يونيو، وأسبابها وأهميتها والدور الذي قدمته الدبلوماسية المصرية في الخارج لتوضيح الصورة الصحيحة لها، فيما أقام نادي المرأة بقصر ثقافة بنها ورشة تعليم تفصيل ملابس تدريب عماد عبدالهادي، إلى جانب ورشة رسم حر للأطفال بنادي المواهب بالقصر، وأعد بيت ثقافة أبوزعبل ورشة حكي لقصة «العصفورة وشجرة الظل» بصوت الطالبة هدى محمود، مواهب الطفل بالبيت.