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افتتاح نادي المحامين بكفر الشيخ

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افتتح أعضاء النقابة العامة للمحامين بمصر مقر نادي المحامين بمدينة دسوق، ومنهم يحيا التوني، وكيل النقابة وحسين الجمال، الأمين العام، وفراج زعفان، نقيب المحامين بكفرالشيخ والسعيد العبسي، أمين عام نقابة المحامين بكفرالشيخ، وصبري عتمان، عضو النقابة العامة السابق، وذلك بوجود العشرات من المحامين وسهير الزواوي، المحاميه بدسوق .

وقال يحيا التوني، وكيل النقابة العامة للمحامين بمصر، لـ «المصري اليوم» :«أنه جاء وأعضاء النقابة العامة للمحامين بمصر لافتتاح مقر نادي المحامين بدسوق وهو بمكان مشرف وتم الموافقه عليه، كما تم معاينة ٣ مواقع لاختيار مكان يليق لنادي المحامين بمحافظة كفر الشيخ وتم الموافقه على مكان متميز بمدينة كفر الشيخ مطل على الطريق الدولي بمساحة 1000 متر مربع وبجوار نادي القوات المسلحه،واكد أن النقابه العامه توافق على كافة طلبات الجمعيه العموميه،واضاف بأن تشهد ازهي عصورها في إقامة المشروعات العملاقه في عهد الزعيم الرئيس عبدالفتاح ».

المحامين
المحامين
ثقافة

المصرى اليوم

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