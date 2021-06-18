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الأخضر تحت 20 عاماً يواصل استعدادته لكأس العرب في

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الأخضر تحت 20 عاماً يواصل استعدادته لكأس العرب في مصر الأخضر تحت 20 عاماً يواصل استعدادته لكأس العرب في
يواجه أوزباكستان الاثنين المقبل

الأخضر تحت 20 عاماً يواصل استعدادته لكأس العرب في مصر

واصل السعودي تحت 20 عاماً اليوم الجمعة، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام في ، استعداداً للمشاركة في كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة.

وأدى لاعبو "الأخضر" اليوم تدريباتهم على الملعب الرديف بملعب القاهرة الدولي، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مناورة على كامل مساحة الملعب، هدفت إلى تطبيق التنظيم الدفاعي والضغط العالي.

ويواصل المنتخب الوطني السعودي غداً السبت تدريباته، استعداداً لمواجهة منتخب أوزبكستان يوم الاثنين المقبل، ضمن افتتاحية مبارياته في كأس العرب.

يُذكر أن قرعة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة وضعت "الأخضر" في المجموعة الرابعة وإلى جانبه منتخبات تونس وأوزبكستان واليمن.

الأخضر تحت 20 عاماً يواصل استعدادته لكأس العرب في مصر

الأخضر تحت 20 عاماً يواصل استعدادته لكأس العرب في مصر

الأخضر تحت 20 عاماً يواصل استعدادته لكأس العرب في مصر

المنتخب السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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