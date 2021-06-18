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فيفا يحرم المكسيكي من جماهيره بسبب «المثليين»

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فيفا يحرم المنتخب المكسيكي من جماهيره بسبب «المثليين» فيفا يحرم المكسيكي من جماهيره بسبب «المثليين»

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الجمعة، أن المكسيكي سيضطر للعب مباراتيه المقبلتين على أرضه بدون جمهور بسبب الهتافات المعادية للمثليين.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب على الاتحاد المكسيكي أن يدفع غرامة قدرها 65 ألف دولار.

وذكر فيفا أن هتافات معادية للمثليين ترددت في مباراتين في بطولة التصفيات المؤهلة للأولمبياد في جوادلاخارا، أمام المنتخبين الأمريكي والدومينيكان في مارس الماضي.

يذكر أن مباراتي المنتخب المكسيكي على أرضه أمام جامايكا في سبتمبر المقبل، وأمام المنتخب الكندي في أكتوبر المقبل في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وذكر فيفا أيضا أن لجنته التأديبية فتحت إجراءات منفصلة ضد المكسيك بسبب نفس الهتافات في مباراة ودية أمام أيسلندا في أرلينجتون، تكساس، في مايو الماضي.

المصرى اليوم

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