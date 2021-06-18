إيران تمدد التصويت في الانتخابات بعد تدني الإقبال

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أصدر مجلس صيانة الدستور الإيراني قرار بتمديد التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية إلى منتصف الليل بالتوقيت المحلي لإيران.

وتشهد الانتخابات الإيرانية إقبالاً ضعيف، بحسب ما يري عدد من المراقبين.

أدلى ملايين الإيرانيين بأصواتهم اليوم الجمعة في الانتخابات الرئاسية وسط توقعات بفوز قاض من غلاة المحافظين خاضع لعقوبات أمريكية، رغم أن الغضب من المصاعب الاقتصادية يعني استجابة كثيرين لدعوات المقاطعة.

ودعا كبار المسؤولين إلى مشاركة كبيرة في انتخابات يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها استفتاء على طريقة تعاملهم مع الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة بما في ذلك ارتفاع الأسعار والبطالة وانهيار قيمة العملة.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، وهو المرشح الأوفر حظا، قوله بعد الإدلاء بصوته «أحث كل فرد أيا كانت وجهة نظره السياسية على التصويت».

وأضاف «تظلمات شعبنا من بواطن الضعف حقيقية لكن إذا كان هذا هو سبب عدم المشاركة، فهذا خطأ».

وفي حين أظهر التلفزيون الحكومي طوابير طويلة في مراكز الاقتراع في عدة مدن، نقلت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء عن مراسلها قوله إن 22 مليونا أو 37 في المئة من الناخبين أدلوا بأصواتهم بحلول الساعة 7:30 مساء. وقالت وزارة الداخلية إنها لا تستطيع تأكيد نسبة الإقبال.

وقالت وسائل إعلام إيرانية أن وزارة الداخلية مددت التصويت حتى منتصف الليل بالتوقيت المحلي (19:30 بتوقيت جرينتش) مشيرة إلى عدد كبير من الناخبين المنتظرين في لجان التصويت.

ودعا الزعيم الأعلى آية الله على خامنئي إلى المشاركة القوية في الانتخابات وقال بعدما أدلى بصوته في العاصمة طهران «كل صوت له وزنه... تعالوا وشاركوا واختاروا رئيسكم... هذا أمر مهم لمستقبل بلدكم».

ويحظى رئيسي (60 عاما) بدعم صقور الأمن في مسعاه لخلافة حسن روحاني، وهو براجماتي لا يمكنه بموجب الدستور خوض الانتخابات لولاية ثالثة مدتها أربع سنوات، ويشرف الرئيس على أعمال الحكومة اليومية ويرفع تقاريره إلى الزعيم الأعلى.

ويخضع رئيسي، المدعوم من الحرس الثوري القوي والحليف المقرب لخامنئي، لعقوبات أمريكية بسبب مزاعم ضلوعه في إعدام معتقلين سياسيين قبل عشرات الأعوام.

وعبر ناخبون تواصلت معهم رويترز عن آراء متباينة.