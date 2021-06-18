تعليق ناري من ياسمين عبد العزيز بعد حلقة ريهام حجاج وبوسي شلبي

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نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز قبل قليل عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك تعليقا مزودا بجملة «جوز حرابيق» مستعينة بكوميك لشخصية الخديوي التي قدمها زوجها أحمد العوضي في مسلسلهما الأخير «اللي ملوش كبير» الذي عرض في رمضان الماضي والإفيه الشهير «على الله حكايتكم».

وربط متابعو «عبدالعزيز» بين هذا التعليق وبين ورود اسمها في لقاء تليفزيوني بثته الإعلامية بوسي شلبي مع الفنانة ريهام حجاج زوجة رجل الأعمال محمد حلاوة الزوج السابق ل«ياسمين عبدالعزيز» ووالد طفلتها.

تدوينة ياسمين عبد العزيز

اللافت أن ياسمين عبدالعزيز نشرت في التوقيت نفسه عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام:«تخيل أنا حارقالك دمك من غير ماأعملك حاجة ..مابالك بقى لو عملت».

تدوينة ياسمين عبر انستجرام

وكانت ريهام حجاج قد قالت خلال البرنامج أنها تزوجت من محمد حلاوة، بعد طلاقه من زوجته الأولى ياسمين عبدالعزيز بعام.

ولفتت إلى أنها تحب زوجها وهو يحبها، وترغب في أن يتركها الجميع في حالها، وتابعت «الناس مش المفروض تحكم أو تتكلم في حاجة شخصية زى دى، إحنا بنعانى من ده عشان إحنا مشاهير».

نشرت الفنانة ريهام حجاج سيلفي جديد مع زوجها، وعلقت عليه «كل الحب» - صورة أرشيفية

وأضافت «حجاج» خلال اللقاء: «أنا عملت حلال ربنا ومعملتش غلط«.

وكشفت ريهام حجاج خلال حوارها ببرنامج «سهرة خاصة» على قناة النهار، من تقديم الإعلامية بوسى شلبى، عن حملها في طفلها الأول من زوجها وقالت: «إن شاء الله البيبى يجى وينور الدنيا».

وعن طليقة زوجها ياسمين عبدالعزيز قالت: «كل الأطراف الآن تزوجوا ولا توجد مشكلات، ومحدش شايف الحرب دى غير جمهور السوشيال ميديا، محبتش أطلع رد وقتها لأن هي مش حاجة غلط أو حاجة مخلة بالآداب».

وتابعت: «هذه الزيجة تسببت لى في ابتزازات من البعض وزعلت ناس كتير والغريبة إن الناس بتيجي عند الشيء الصح وتستغرب».