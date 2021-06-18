موسيماني: نحترم الترجي ولكننا الأهلي .. وهذا موقف قفشة من المشاركة

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أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه يحترم فريق الترجي ومديره الفني، لكن الأهلي جاء إلى تونس من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، ومواصلة مشوار الدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا، لإسعاد جماهير النادي التي تعشق دائما المنافسة على الألقاب.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الترجي الذي عقد اليوم الجمعة: «نعلم جميعا أهمية هذه المباراة والجميع يعلم مدى قوة مواجهات الترجي والأهلي وأهمية المباراة لا تتعلق فقط بالوصول إلى النهائي لكنها تخص تاريخ الناديين ومنافساتهما المستمرة دائما على البطولات».

وأضاف: «المباراة صعبة من الناحية الفنية، الأهلي يكن كل احترام لفريق الترجي، وندرك خبراته وشعبيته في تونس، نحن نحترم كل منافسينا لأن التواضع شيء مهم جدا، وهذا ما نفعله دائما، لكننا نؤمن أن لدينا فرصا للفوز بالمباراة هنا، لاستكمال مشوار الدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا».

وأكد موسيماني أن الأهلي يمتلك خبرات كبيرة في البطولة الإفريقية أيضا، ويسعى دائما لحصد الألقاب، من أجل إسعاد جماهيره العريضة التي لا ترضى بغير ذلك.

وأكمل: «أنا أحترم المدير الفني للترجي، لكننا الأهلي ولدينا التزامات نحو الجمهور والتاريخ من أجل المنافسة دائماً على اللقب، نحن مثل الجنود أمام جماهيرنا نسعى دائما لإسعادهم بالألقاب والفوز بالمباريات. والفوز في الدور قبل النهائي بمجموع المباراتين هو هدفنا».

وأشار موسيماني إلى أنه في لعبة كرة القدم هناك عدة احتمالات أهمها هو عدم استقبال أهداف والعمل على تسجيل أهداف في مرمى المنافس. وهذا ما نركز عليه الآن.

وأضاف: «الأهلي يجيد التعامل مع كل الاحتمالات على أي حال. ومسألة استقبال أهداف في شباكنا ليست معيارا للصعود أو التأهل، وأهم شيء في الموضوع هو تحقيق الهدف الذي نسعى إليه، مع صافرة نهاية مباراة الإياب بالقاهرة».

وقال موسيماني إن فريق الترجي استقبل أهدافا خلال مباراته خارج ملعبه مع بطل الجزائر في دور الثمانية، ومع ذلك نجح في التعويض على ملعبه وتأهل لنصف النهائي، لذا فدخول أهداف في مرماك لا يعني نهاية العالم.

وردا على سؤال حول مشاركة قفشة في مباراة الترجي غدا السبت، قال موسيماني: «إنه سيتم فحص اللاعب طبيا اليوم، لنعرف مدى قدرته على المشاركة بشكل كامل أو لا ولكني أتمنى مشاركته في المباراة كاملة. والأهم أننا نملك البدائل».

واختتم موسيماني حديثه مؤكدا أن كرة القدم لعبة احترافية والأهلي ناد كبير لا يقف على لاعب، وقد سبق أن لعب في ظل غيابات كثيرة بسبب الإصابات وكورونا وغيرها. ونجحنا في تحقيق الفوز في مباريات كثيرة، وهذا ما يسعى إليه الأهلي دائما في كل البطولات.

ومن المقرر أن تقام المباراة في السادسة مساء غدٍ السبت على استاد حمادي العقربي بمدينة رادس.

ويخوض الأهلي مباراة الترجي مرتديا الزي الأزرق، وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفني للمباراة، الذي أقيم ظهر اليوم الجمعة، بحضور سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز، إداري الفريق.

وعُقد الاجتماع الفني في فندق الترجي بحضور وفد الفريق التونسي، ومراقب المباراة وحكم ومنسق المباراة ومسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

وشهد الاجتماع الفني للمباراة الاتفاق على كافة الأمور التنسيقية والتنظيمية، ومن بينها زي الفريقين في مواجهة الغد، وموعد وصولهما إلى ملعب المباراة، حيث تم الاتفاق عن ارتداء الأهلي للزي الأزرق بالكامل، فيما يرتدي الترجي زيه التقليدي.



تنقل شبكة قنوات بي ان سبورتس مباريات دوري أبطال إفريقيا بشكل حصري حيث تمتلك حقوق بث مباريات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي هي بي إن سبورتس 4، beIN SPORTS HD 4