بنت المتحرش .. كتاب جديد يرصد معاناة 5 فتيات لأب متحرش

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أعلنت دار بيوند للنشر والتوزيع عن صدور أحدث كتب الكاتبة ميادة عابدين بعنوان «بنت المتحرش»، ومن المقرر طرحه في الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وحمل الكتاب عنوان فرعي هو «في ناس نصيبها من الدنيا فضيحة»، إذ تناقش الكاتبة، التي صدر لها 3 أعمال من قبل، أزمة 5 فتيات لأب متحرش، وهل هن جناة أم مجني عليهن؟.

وقالت الكاتبة ميادة عابدين عن أحدث إصدارتها «بنت المتحرش» إنها ترصد تغير العلاقة بين الطرفين.

وأضافت الكاتبة أن هذه الفتيات يتحولن إلى مجرمات في نظر المجتمع، موضحة أنها تقدم الإجابة عن سؤال هل هن جناة ويستحقين هذه النظرة.

وأشارت إلى أن «بنت المتحرش» عرض كيفية تصرف وردود الفعل لدى هذه الفتيات، وكيف تعاملن مع الصدمات داخل المنزل وخارجه.

ولفتت إلى أن الكتاب يرصد ما يتبع ذلك من توتر وأزمات نفسية. حتى إن إحداهن قررت الانتحار.

وأكدت أن تعاطي هذه الفتيات الخمس مع الأزمة كان مختلفا من حالة إلى أخرى، كما أن هذه الفتيات عانين أيضا من التحرش في مواقف وظروف مختلفة.

ولميادة عابدين 3 كتب سابقة هي «كتاب المفاجيع»، «طلق مراتك تحبها أكتر»، «يستاهلوا الدبح» عن الدار السعيد للنشر والتوزيع، كما عملت صحفية اقتصاد منذ عام 2007 حتى 2010، كما كتبت سلسلة مقالات بعنوان «على بلاطة» و«هانجيب سيرتكم» في جريدة الوطن، بالإضافة إلى مقالات بعدة مواقع أخرى، كما تعمل حاليا كمعدة برامج.