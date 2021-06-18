حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركزين بالمنيا

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تواصل الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، جهودها في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، واملاك الدولة، وذلك بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية واملاك الدولة، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال تنفيذ الازالة الفورية، وتحرير محاضر وتحويلها للنيابة العسكرية لاتخاذ اللازم مع المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بمواصلة حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، واملاك الدولة، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية، والاحترازية لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

من جانبها، أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، ٤ حالات بناء مخالف على الأراضي الزراعية، بإجمالي مساحة ٢٢٠ متر، بقرية طحا.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، حالة بناء في المهد على الاراض الزراعية بمساحة ١٢ سهم، بقرية الناصرية، التابع للوحدة المحلية ببني حرام، حيث تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.