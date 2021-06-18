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شرطة عسير: ضبط 28 مخالفًا لتعليمات الحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بكورونا

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شرطة عسير: ضبط 28 مخالفًا لتعليمات الحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بكورونا شرطة عسير: ضبط 28 مخالفًا لتعليمات الحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بكورونا
اتُّخذت الإجراءات النظامية تمهيدًا لاستكمال تطبيق العقوبات بحقهم

شرطة عسير: ضبط 28 مخالفًا لتعليمات الحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بكورونا

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، المقدم زيد الدباش، بأنه بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية تمكّنت الجهات الأمنية من ضبط (28) شخصًا بالمنطقة؛ وذلك لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج؛ وهو ما يعدُّ مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتَّخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19). وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية تمهيدًا لاستكمال تطبيق العقوبات بحقهم من قِبل الجهة المختصة.

ونصت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة مَن يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا، وفي حال تكرار المخالفة تُضاعف العقوبة الموقَّعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد الأفراد غير السعوديين تتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًّا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.شرطة منطقة عسير الجديد عسير شرطة عسير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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