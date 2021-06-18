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استيعاب جميع الناشرين في معرض الكتاب وقرعة لتسكينهم في الصالات

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استيعاب جميع الناشرين في معرض الكتاب وقرعة لتسكينهم في الصالات استيعاب جميع الناشرين في معرض الكتاب وقرعة لتسكينهم في الصالات

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ضمن الاستعدادات لمعرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته ٥٢ والمقرر انعقادها، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد عبدالفتاح ، خلال الفترة من ٣٠ يونيه حتى ١٥ يوليو ٢٠٢١ بمركز للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وفى إطار توجيهات د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة باستيعاب جميع الناشرين الذين تقدموا للاشتراك في الدورة ٥٢ لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في الموعد الذي أعلنته اللجنة رغم الإجراءات الاحترازية التي سيتم اتخاذها.

تجرى الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د هيثم الحاج على، غدا قرعة تسكين الناشرين في الصالات بأجنحتهم،ويرأس الجلسة المستشار محمود عابدين المستشار القانوني للهيئة، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بقاعة المنارة الدخول باب ٢ بعد مسجد المشير، وسوف يتم تسكين جميع قاعات المعرض الأربعة وستبدا بتسكين الناشرين العرب ثم قاعة الأطفال ويليها قاعة ٤ ثم صالتي ١ و٢.

وتأتى توجيهات معالي وزيرة الثقافة حرصا منها على دعم صناعة الكتاب والنشر والعمل على تيسير الإجراءات على السادة الناشرين، وتعزيزًا لثقافة القراءة والإطلاع.

المصرى اليوم

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