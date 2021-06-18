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«نهضة » تصدر الأعمال الكاملة للدكتور يوسف إدريس تكريماً لتراثه

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«نهضة مصر» تصدر الأعمال الكاملة للدكتور يوسف إدريس تكريماً لتراثه «نهضة » تصدر الأعمال الكاملة للدكتور يوسف إدريس تكريماً لتراثه

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فيما يشبه التجديد والتوثيق للعطاء الإبداعي لأبي القصة القصيرة في العالم العربي الدكتور يوسف إدريس وحفاظًا على ما قدمه من أعمال أدبية إبداعية، أصدرت «نهضة للنشر» طبعات خاصة منقحة تجمع الأعمال الكاملة للكاتب الراحل «يوسف إدريس» لتتصدر قائمة الإصدارات الجديدة في معرض القاهرة الدولى للكتاب 2021.

تضم الطبعات الجديدة كتاب الأعمال الروائية الكاملة للكاتب الراحل الذي يحتوي على رواياته البديعة: قصة حب- الحرام- العسكري الأسود- العيب- رجال وثيران- البيضاء- فيينا 60- نيويورك 80. كما قامت «نهضة مصر» بإصدار طبعة خاصة لأعماله القصصية الكاملة على جزأين تحتوي على 13 مجموعة قصصية، تضم مئات القصص القصيرة الشهيرة التي كتبها الكاتب الفذ منذ منتصف الخمسينيات وحتى أواخر الثمانينيات.

ويعد الكاتب «يوسف إدريس» أميرالقصة العربية،من مواليد 19 مايو 1927م في قرية البيروم بمحافظة الشرقية. مفكر وأديب مصري كبير، قدم للأدب العربى عشرين مجموعة قصصية وخمس روايات وشعر مسرحيات. ترجمت أعماله إلى 24 لغة عالمية منها 65 قصة ترجمت إلى الروسية. كتب عدة مقالات هامة في الثمانينيات بجريدة «الأهرام» صدرت في كتاب «فقر الفكر وفكر الفقر»

حصل على جائزة الدولة التشجيعية في الأدب عام 1966م والتشجيعية عام 1991م، وهو واحد من أشهر الأطباء الذين تركوا الطب ليمتهنوا الأدب. كان يتلمس الألغام الاجتماعية المحرمة ويتعمد تفجيرها بقلمه، وظل يتمتع بحيوية الرفض لكل ما يحد من حرية الإنسان في كل ما يكتب.

الجدير بالذكر أن الأقصوصة في العالم العربي قبل خمسين عامًا كانت لا تزال في مراحلها وخطواتها الأولى، ثم جاء «يوسف إدريس» ليرسخها ويثبَّت أقدامها لتنتقل من المحلية إلى العالمية. اختار إدريس موضوعات تعكس حياة المواطن العربي المهمش ليخلق أقصوصة عربية، بلغة عربية مصرية قريبة من لغة الشارع والحياة اليومية، وبذلك نقلها من برجها العاجي إلى لغة التخاطب اليومي.

المصرى اليوم

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